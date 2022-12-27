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В тюменской Зареке в ДТП погиб водитель иномарки. Прав у него было

Сегодня, 04:03
Фото: ГИБДД

В тюменской Зареке произошло смертельное ДТП

Один человек погиб в жуткой аварии, произошедшей на улице Щербакова в Тюмени в четвертом часу утра. Водитель автомобиля Volkswagen Taos не справился с управлением и слетел с проезжей части в кювет на противоположной стороне.
Сюжет
Тюмень
Видео: ГИБДД

В результате дорожно-транспортного происшествия 33-летний водитель иномарки погиб. Как выяснилось, у него не было водительских прав. Ранения в аварии получил 34-летний пассажир Volkswagen, находившийся  в состоянии алкогольного опьянения. Его госпитализировали. Был ли нетрезв водитель иномарки, установит судебно-медицинская экспертиза.

Ранее «Наш Город» писал, что в субботу вечером на федеральной автодороге Екатеринбург — Тюмень произошла авария с участием большегруза и легкового автомобиля Toyota Corolla. За рулем иномарки находился 17-летний подросток.

Под Тюменью двое подростков на Toyota врезались в грузовик
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#ДТП#Авария#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Дороги#Безопасность на дорогах#Водители#ГИБДД#Гибель на дороге#Тюменская область#Видео
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