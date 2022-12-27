В тюменской Зареке в ДТП погиб водитель иномарки. Прав у него было

В результате дорожно-транспортного происшествия 33-летний водитель иномарки погиб. Как выяснилось, у него не было водительских прав. Ранения в аварии получил 34-летний пассажир Volkswagen, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Его госпитализировали. Был ли нетрезв водитель иномарки, установит судебно-медицинская экспертиза.
Ранее «Наш Город» писал, что в субботу вечером на федеральной автодороге Екатеринбург — Тюмень произошла авария с участием большегруза и легкового автомобиля Toyota Corolla. За рулем иномарки находился 17-летний подросток.