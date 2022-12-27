В тюменской Зареке в ДТП погиб водитель иномарки. Прав у него было

В тюменской Зареке произошло смертельное ДТП

Один человек погиб в жуткой аварии, произошедшей на улице Щербакова в Тюмени в четвертом часу утра. Водитель автомобиля Volkswagen Taos не справился с управлением и слетел с проезжей части в кювет на противоположной стороне.

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