Под Тюменью двое подростков на Toyota врезались в грузовик

За рулем легковушки находился 17-летний тюменец. Он ехал со своей 17-летней двоюродной сестрой из деревни Ушакова домой в село Перевалово. От удара машину с детьми отбросило в дорожной ограждение. В результате дорожно-транспортного происшествия и водитель, и пассажирка Toyota получили травмы.