Под Тюменью двое подростков на Toyota врезались в грузовик

За рулем легковушки находился 17-летний тюменец. Он ехал со своей 17-летней двоюродной сестрой из деревни Ушакова домой в село Перевалово. От удара машину с детьми отбросило в дорожной ограждение. В результате дорожно-транспортного происшествия и водитель, и пассажирка Toyota получили травмы.
Как выяснилось, автомобиль принадлежит маме 17-летнего тюменца. На момент аварии она находилась в Тюмени и не знала, что сын ездит на машине. Информация направлена в ПДН для привлечения матери к ответственности.
Еще одно ДТП с участием ребенка произошло вечером в субботу на 32-м километре автодороги Тюмень-Каменка. Водитель автомобиля Honda не заметил идущего по обочине школьника и задел его боковым зеркалом. 14-летний тюменец получил травмы плеча.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером на Ирбитском тракте произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. По предварительным данным, никто не пострадал.