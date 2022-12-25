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Под Тюменью двое подростков на Toyota врезались в грузовик

Сегодня, 06:43
Фото: ГИБДД

Трое подростков пострадали в авариях под Тюменью за сутки

Трое подростков попали в субботу вечером в аварию под Тюменью. На 306-м километре федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень под колеса большегруза Volvo влетел автомобиль Toyota Corolla.
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Тюмень

За рулем легковушки находился 17-летний тюменец. Он ехал со своей 17-летней двоюродной сестрой из деревни Ушакова домой в село Перевалово. От удара машину с детьми отбросило в дорожной ограждение. В результате дорожно-транспортного происшествия и водитель, и пассажирка Toyota получили травмы.

Как выяснилось, автомобиль принадлежит маме 17-летнего тюменца. На момент аварии она находилась в Тюмени и не знала, что сын ездит на машине. Информация направлена в ПДН для привлечения матери к ответственности.

Еще одно ДТП с участием ребенка произошло вечером в субботу на 32-м километре автодороги Тюмень-Каменка. Водитель автомобиля Honda не заметил идущего по обочине школьника и задел его боковым зеркалом. 14-летний тюменец получил травмы плеча.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером на Ирбитском тракте произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. По предварительным данным, никто не пострадал.

На Ирбитском тракте произошло серьезное ДТП. Видео
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#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Водители#Тюмень#ДТП#Авария#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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