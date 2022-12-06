«Это мог быть не случайный выстрел»: новые показания в деле полицейского-стрелка

После предыдущего заседания, суд ушел на длительный перерыв. За это время необходимо было обеспечить явку троих человек, их должны были доставить принудительно. К сегодняшнему дню приставы смогли привести лишь одного из них — законного представителя истца.
«Другой свидетель подумал, что к нему пришли коллекторы и потому не открыл дверь. Третий живет на территории, где у Тюменского районного суда нет полномочий», — объявила судья.
Двое, которых не смогли привести на заседание, в день, когда в истца стреляли, приезжали искать потерпевшего в лесу и обнаружили там лужу крови, а также мобильный телефон. А девушка, которая сегодня все же выступила перед судом, в день происшествия отправлялась к новотарманскому лесу вместе с пострадавшим.
Законный представитель истца рассказала, что в январе 2022 года, в день инцидента, она отправилась с потерпевшим в лес, располагающийся неподалеку от поселка Новотарманск, чтобы подобрать там «закладку».
«Мы подъехали к тропинке, он вышел из машины и пошел искать. Дорога там однополосная, я решила сесть за руль и отъехать на машине до ближайшего перекрестка, чтобы не мешать, проезжающим машинам», — говорила девушка.
Уехать ей пришлось достаточно далеко, а потому она не видела того, что происходило в лесу и не слышала выстрелов. Через 30-40 минут, после того, как потерпевший ушел в лес, девушка вернулась к месту, где он вышел из машины и заметила в том районе автомобиль, задняя дверь которого уже закрывалась.
«Тогда я не придала этому значения. Машина уехала, а я стала сигналить и звать истца, но мне никто не отвечал. Тогда я решила развернуться, чтобы прочесать территорию, но неверно выбрала траекторию и колесом угодила в яму», — рассказал суду представитель пострадавшего.
Тогда она позвонила знакомым, чтобы они помогли ей вызволить автомобиль. Подмога прибыла через полтора часа и после спасения машины, один из «помощников» пошел в лес, искать пропавшего.
«Он вернулся и сказал: „у меня плохие новости, девочки, там кровь. Следов борьбы нет“. Мы тогда и предположить не могли, что в него кто-то стрелял. Подумали, что дело может быть в ухудшении самочувствия. Может он просто ушел в поселок или еще что-то?», — говорила девушка.
В службе скорой помощи сообщили, что вызов по фамилии пострадавшего не поступал. Только утром следующего дня стало известно, что мужчина находится в реанимации.
«Вы знаете чем примечателен этот лес, в районе Новотарманска? Может есть у него какая-то отличительная черта», — спросил у представительницы адвокат потерпевшего Павел Руснаков.
«Да, это место часто используют наркоторговцы, чтобы оставлять там „закладки"», — ответила девушка.
Ранее свидетель по этому делу, который выезжал на охоту с подсудимым, говорил о том, что этот лес не является охотничьими угодьями и не отличается изобилием дичи.
В разговоре с судьей девушка также сообщила — она допускает мысль о том, что Павел Москвин мог не по ошибке стрелять в потерпевшего. Из материалов дела ей известно, что обвиняемый является майором полиции.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, как Павел Москвин изменил свои показания. На первом заседании суда он сообщил, что признает свою вину и перепутал истца с диким животным. Но позже он заявил, что не причастен к травмам, которые получил потерпевший.
После заявления о своей непричастности к преступлению, была допрошена и гражданская жена Москвина, которая сообщила, что в день, когда в их доме проводили обыск, мужчина признался, что подстрелил в лесу мужчину. Был допрошен и другой свидетель стороны обвинения — Сергей Б. Несмотря на то, что он является другом обвиняемого, показания мужчина давал против товарища.