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«Это мог быть не случайный выстрел»: новые показания в деле полицейского-стрелка

Сегодня, 09:42
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени рассматривают дело полицейского, стрелявшего в человека

После долгого перерыва продолжается слушание дела Павла Москвина, полицейского, который, по версии следствия, стрелял в человека из карабина. Сегодня на заседание в Тюменский районный суд принудительно доставили законного представителя потерпевшего, она была с истцом в день стрельбы.
Сюжет
Тюмень

Принудительный привод не всегда работает

После предыдущего заседания, суд ушел на длительный перерыв. За это время необходимо было обеспечить явку троих человек, их должны были доставить принудительно. К сегодняшнему дню приставы смогли привести лишь одного из них — законного представителя истца.

«Другой свидетель подумал, что к нему пришли коллекторы и потому не открыл дверь. Третий живет на территории, где у Тюменского районного суда нет полномочий», — объявила судья.

Двое, которых не смогли привести на заседание, в день, когда в истца стреляли, приезжали искать потерпевшего в лесу и обнаружили там лужу крови, а также мобильный телефон. А девушка, которая сегодня все же выступила перед судом, в день происшествия отправлялась к новотарманскому лесу вместе с пострадавшим.

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«Я не слышала выстрела, но видела кровь»

Законный представитель истца рассказала, что в январе 2022 года, в день инцидента, она отправилась с потерпевшим в лес, располагающийся неподалеку от поселка Новотарманск, чтобы подобрать там «закладку».

«Мы подъехали к тропинке, он вышел из машины и пошел искать. Дорога там однополосная, я решила сесть за руль и отъехать на машине до ближайшего перекрестка, чтобы не мешать, проезжающим машинам», — говорила девушка.

Уехать ей пришлось достаточно далеко, а потому она не видела того, что происходило в лесу и не слышала выстрелов. Через 30-40 минут, после того, как потерпевший ушел в лес, девушка вернулась к месту, где он вышел из машины и заметила в том районе автомобиль, задняя дверь которого уже закрывалась.

«Тогда я не придала этому значения. Машина уехала, а я стала сигналить и звать истца, но мне никто не отвечал. Тогда я решила развернуться, чтобы прочесать территорию, но неверно выбрала траекторию и колесом угодила в яму», — рассказал суду представитель пострадавшего.

Тогда она позвонила знакомым, чтобы они помогли ей вызволить автомобиль. Подмога прибыла через полтора часа и после спасения машины, один из «помощников» пошел в лес, искать пропавшего.

«Он вернулся и сказал: „у меня плохие новости, девочки, там кровь. Следов борьбы нет“. Мы тогда и предположить не могли, что в него кто-то стрелял. Подумали, что дело может быть в ухудшении самочувствия. Может он просто ушел в поселок или еще что-то?», — говорила девушка.

В службе скорой помощи сообщили, что вызов по фамилии пострадавшего не поступал. Только утром следующего дня стало известно, что мужчина находится в реанимации.

Фото: nashgorod.ru

Лес облюбовали «закладчики»

«Вы знаете чем примечателен этот лес, в районе Новотарманска? Может есть у него какая-то отличительная черта», — спросил у представительницы адвокат потерпевшего Павел Руснаков.
«Да, это место часто используют наркоторговцы, чтобы оставлять там „закладки"», — ответила девушка.

Ранее свидетель по этому делу, который выезжал на охоту с подсудимым, говорил о том, что этот лес не является охотничьими угодьями и не отличается изобилием дичи.

В разговоре с судьей девушка также сообщила — она допускает мысль о том, что Павел Москвин мог не по ошибке стрелять в потерпевшего. Из материалов дела ей известно, что обвиняемый является майором полиции.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, как Павел Москвин изменил свои показания. На первом заседании суда он сообщил, что признает свою вину и перепутал истца с диким животным. Но позже он заявил, что не причастен к травмам, которые получил потерпевший.

После заявления о своей непричастности к преступлению, была допрошена и гражданская жена Москвина, которая сообщила, что в день, когда в их доме проводили обыск, мужчина признался, что подстрелил в лесу мужчину. Был допрошен и другой свидетель стороны обвинения — Сергей Б. Несмотря на то, что он является другом обвиняемого, показания мужчина давал против товарища.

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