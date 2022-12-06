«Это мог быть не случайный выстрел»: новые показания в деле полицейского-стрелка

Уехать ей пришлось достаточно далеко, а потому она не видела того, что происходило в лесу и не слышала выстрелов. Через 30-40 минут, после того, как потерпевший ушел в лес, девушка вернулась к месту, где он вышел из машины и заметила в том районе автомобиль, задняя дверь которого уже закрывалась.