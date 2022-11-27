Итоги недели: послание губернатора, принятие бюджета-2023, падение беспилотника

В послании за 24 ноября губернатор обратился к парламентариям и местным жителям с темами относительно спецоперации, здравоохранения, социальной политики и строительства дорог. Глава региона отметил, что в Тюменской области приобрели дополнительное материальное имущество для мобилизованных граждан.
Еще одним важным событием он назвал меры поддержки государства в период распространения коронавируса: больше 250 тыс. местных жителей получили ее на сумму свыше полутора миллиардов рублей.
Вслед за посланием губернатора Тюменская областная дума приняла бюджет на 2023 год с дефицитом в размере свыше 35 млрд рублей.
За принятие бюджета отдали голос 35 парламентариев, 4 из них оказались против.
На пересечении улиц 50 лет октября и Одесской жители Тюмени нашли беспилотный летательный аппарат. Он упал на проезжую часть перед автомобилями.
В МЧС ответили, что они не могут подтвердить принадлежность упавшего беспилотника.