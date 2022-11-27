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Итоги недели: послание губернатора, принятие бюджета-2023, падение беспилотника

Сегодня, 15:09

Итоги недели: послание губернатора, приняли бюджет-2023, упал беспилотник

На минувшей неделе губернатор нашего региона выступил с ежегодным посланием, вслед за ним в Тюменской областной думе приняли бюджет на 2023 год, а в центре города упал беспилотник.

Послание губернатора Тюменской области

В послании за 24 ноября губернатор обратился к парламентариям и местным жителям с темами относительно спецоперации, здравоохранения, социальной политики и строительства дорог. Глава региона отметил, что в Тюменской области приобрели дополнительное материальное имущество для мобилизованных граждан.

Еще одним важным событием он назвал меры поддержки государства в период распространения коронавируса: больше 250 тыс. местных жителей получили ее на сумму свыше полутора миллиардов рублей.

Губернатор Тюменской области выступил с ежегодным посланием
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Бюджет с дефицитом более 35 миллиардов

Вслед за посланием губернатора Тюменская областная дума приняла бюджет на 2023 год с дефицитом в размере свыше 35 млрд рублей.

За принятие бюджета отдали голос 35 парламентариев, 4 из них оказались против.

 

Депутаты приняли проект Тюменского областного бюджета на 2023 год
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В центре Тюмени упал беспилотник

На пересечении улиц 50 лет октября и Одесской жители Тюмени нашли беспилотный летательный аппарат. Он упал на проезжую часть перед автомобилями.

В МЧС ответили, что они не могут подтвердить принадлежность упавшего беспилотника.

В центре Тюмени упал беспилотник
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#Елена Чебоксарова#Тюменская областная Дума#Александр Моор#Депутаты#Регион-Тюмень#Мой город - Тюмень
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