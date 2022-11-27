Итоги недели: послание губернатора, принятие бюджета-2023, падение беспилотника

В послании за 24 ноября губернатор обратился к парламентариям и местным жителям с темами относительно спецоперации, здравоохранения, социальной политики и строительства дорог. Глава региона отметил, что в Тюменской области приобрели дополнительное материальное имущество для мобилизованных граждан.