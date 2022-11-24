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Депутаты приняли проект Тюменского областного бюджета на 2023 год

Сегодня, 08:46
Фото: 1MI

Большинство депутатов одобрили проект бюджета Тюменской области на 2023 год

На заседании Тюменской облдумы депутатами был принят в первом чтении проект бюджета области на 2023 год. Доходы составят более 196 млрд рублей, а расходы более 231 млрд рублей. Дефицит запланирован в размере более 35 млрд рублей. За принятие бюджета проголосовали 35 депутатов, четверо против.

Руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Артюхов сказал, что проект бюджета полностью соответствует ожиданиям и сбалансирован.

Тамара Казанцева от фракции КПРФ сообщила, что данный проект бюджета в первом чтении ими поддерживаться не будет.

«Бюджет был сформирован в условиях внешнего санкционного давления и недружественных действий иностранных государств в отношении Российской Федерации», — сказано в сопроводительных документах.

В региональном бюджете предусмотрена возможность займов для финансирования расходов, но в прошлые годы удалось отказаться «от первоначальных планов заимствования».

Ранее «Наш город» писал о том, что в представленном бюджете предусмотрены ассигнования на исполнение всех государственных полномочий, сообщал директор департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов. По его словам, в полном объеме обеспечены средствами выплаты социальных пособий, в необходимых объемах предусмотрены средства для того, чтобы в штатном режиме заработала бюджетная сфера. Одновременно в данном бюджете предусмотрены ассигнования на программу развития сельских территорий, где предусмотрены средства, в том числе и на ремонт автомобильных дорог. В этой же программе предусмотрены средства более 4 миллиардов на строительство образовательный организаций.

#Мелиса Учунджю#Новости тюмени#Дороги#Военнослужащие#Автобусы#Заработная плата#Жалобы
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