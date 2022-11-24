Депутаты приняли проект Тюменского областного бюджета на 2023 год

Ранее «Наш город» писал о том, что в представленном бюджете предусмотрены ассигнования на исполнение всех государственных полномочий, сообщал директор департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов. По его словам, в полном объеме обеспечены средствами выплаты социальных пособий, в необходимых объемах предусмотрены средства для того, чтобы в штатном режиме заработала бюджетная сфера. Одновременно в данном бюджете предусмотрены ассигнования на программу развития сельских территорий, где предусмотрены средства, в том числе и на ремонт автомобильных дорог. В этой же программе предусмотрены средства более 4 миллиардов на строительство образовательный организаций.