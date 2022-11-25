В центре Тюмени упал беспилотник

Лёгкий беспилотник упал в полночь на проезжую часть улицы 50 лет Октября прямо перед проезжающими машинами.
Тюменец Кайрат сообщил "Нашему городу", что ему пришлось остановить автомобиль, чтобы не наехать на БПЛА.
"Мы чуть не наехали на него. 30 минут назад он ещё там валялся", - пояснил тюменец.
Тюменец снял видео падения беспилотника и как его относят на обочину проезжей части.
В МЧС редакции "Нашего города" ответили, что все их беспилотники сейчас над городом не летали и принадлежность упавшего БПЛА подтвердить не могут.