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В центре Тюмени упал беспилотник

Сегодня, 20:04

В Тюмени упал беспилотник в центре города

Беспилотный летательный аппарат тюменцы обнаружили на перекрёстке улиц 50 лет Октября и Одесской. Он опустился на парашюте. В МЧС сообщили "Нашему городу", что принадлежность БПЛА неизвестна.
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Тюмень

Лёгкий беспилотник упал в полночь на проезжую часть улицы 50 лет Октября прямо перед проезжающими машинами. 

Тюменец Кайрат сообщил "Нашему городу", что ему пришлось остановить автомобиль, чтобы не наехать на БПЛА. 

"Мы чуть не наехали на него. 30 минут назад он ещё там валялся", - пояснил тюменец.

Тюменец снял видео падения беспилотника и как его относят на обочину проезжей части. 

В МЧС редакции "Нашего города" ответили, что все их беспилотники сейчас над городом не летали и принадлежность упавшего БПЛА подтвердить не могут. 

#Максим Карпиков#Происшествия#Тюмень#Новости тюмени
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