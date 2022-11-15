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Муксун, икра и сыр дор блю: что будет на фуршетах депутатов Тюменской облдумы

15 ноября 06:07
Фото: 1MI

Депутатские фуршеты обойдутся в 2,75 млн рублей

На портале Госзакупок опубликован лот стоимостью 2,75 млн рублей на организации питания официальных делегаций. Заказчик — Тюменская областная Дума, и на эти деньги депутатам будут организовывать пышные банкеты.

В меню на банкетах будут присутствовать различные блюда из муксуна - бутерброды с этой рыбой, пироги и расстегай, уха, муксун, припущенный в масле. Также будет присутствовать разнообразие блюд с семгой - запеченная, в масле, на бутербродах.

На сырной тарелке обязательно должны присутствовать сыры дор блю, моцарелла, маасдам, король сыров. Её дополнят грушей, виноградом и орехами.

Есть в меню и более приземленные блюда, такие как беляши, пирожки с картошкой и капустой, салаты "Оливье" и "Крабовый", суп с фрикадельками. На десерт будут моченая брусника в желе, наборы конфет и печенья.

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Не забыли и про напитки — депутатам и делегациям подадут натуральные соки, чай, кофе и воду.

Стоит отметить и уровень обслуживания, которого ожидает заказчик. Во-первых, вся посуда должна быть фарфоровой — от столовых приборов до стаканов. Во-вторых, оказывать услуги должны высокопрофессиональные повара, пекари, официанты, работники и администраторы.

#Общество#Тюменская область#Тюменская областная Дума#Банкет#Еда#Праздники#Депутаты#Делегация#Анна Доронина
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