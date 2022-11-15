Муксун, икра и сыр дор блю: что будет на фуршетах депутатов Тюменской облдумы

В меню на банкетах будут присутствовать различные блюда из муксуна - бутерброды с этой рыбой, пироги и расстегай, уха, муксун, припущенный в масле. Также будет присутствовать разнообразие блюд с семгой - запеченная, в масле, на бутербродах.
На сырной тарелке обязательно должны присутствовать сыры дор блю, моцарелла, маасдам, король сыров. Её дополнят грушей, виноградом и орехами.
Есть в меню и более приземленные блюда, такие как беляши, пирожки с картошкой и капустой, салаты "Оливье" и "Крабовый", суп с фрикадельками. На десерт будут моченая брусника в желе, наборы конфет и печенья.
Не забыли и про напитки — депутатам и делегациям подадут натуральные соки, чай, кофе и воду.
Стоит отметить и уровень обслуживания, которого ожидает заказчик. Во-первых, вся посуда должна быть фарфоровой — от столовых приборов до стаканов. Во-вторых, оказывать услуги должны высокопрофессиональные повара, пекари, официанты, работники и администраторы.