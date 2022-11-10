Тюменские власти потратят миллионы рублей на подготовку города к Новому году

На эту сумму исполнителю необходимо будет установить 41 «Кронштейн Снежинка» от ул. Холодильной до ул. Мельникайте по ул. Республики; отремонтировать и установить существующую новогоднюю инсталляцию «С Новым Годом!» в сквере «Славянский»; сделать световую конструкцию с персонажами у «Технопарка»; покрасить и установить существующие пластиковые конструкции «Дед мороз и Внучка» у «Технопарка» и в сквере «Тенистый».