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Тюменские власти потратят миллионы рублей на подготовку города к Новому году

Вчера, 08:16
Фото: 1MI

Власти уже закупают оформление, елки и подарки

Власти Тюменской области уже начали готовиться к главному празднику года. Для этого активно закупают новогодние елки, украшения, сладкие подарки для организаций. Подготовка к Новому году 2023 обойдется в миллионы рублей.
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Тюмень

Новогоднее оформление Тюмени

На портале Госзакупок уже начали появляться лоты на оформление города к празднику. Например, выполнение работ по новогоднему оформлению ЛАО обойдется в 623,8 тысяч рублей, а украшение Восточного округа — в 3,8 млн рублей.

Оформление Ленинского округа к Новому году

На эту сумму исполнителю необходимо будет установить 41 «Кронштейн Снежинка» от ул. Холодильной до ул. Мельникайте по ул. Республики; отремонтировать и установить существующую новогоднюю инсталляцию «С Новым Годом!» в сквере «Славянский»; сделать световую конструкцию с персонажами у «Технопарка»; покрасить и установить существующие пластиковые конструкции «Дед мороз и Внучка» у «Технопарка» и в сквере «Тенистый».

Также поставят инсталляцию «Варежка с шарфом» рядом со сквером «Тенистый», световую конструкцию «Снеговик» на Площади Конституции, световой фонтан у гостиницы «Восток», инсталляцию «Три новогодних ели» на Площади Конституции, инсталляцию «Четыре новогодние ели» в сквере Неумоева и 3 полигональных ели на ул. Одесская — ул. Республики.

После новогодних праздников исполнитель должен будет демонтировать все конструкции. При выполнении работ он обязуется обеспечить организацию безопасного дорожного движения. Гарантийный срок на выполненные работы — 3 месяца. Финансируется из бюджета Тюмени.

Оформление Восточного округа к Новому году

В ВАО установят искусственную новогоднюю ель высотой 18 метров, имеющуюся у заказчика, подиум к ней. Праздничное дерево украсят 400 елочными игрушками. Исполнитель также поставит 12-метровую ель, украсит её 250 игрушками и 30 гирляндами. Будут и каркасные елки на 10 и 9 метров. К празднику округ украсят и живыми елями.

Для оформления установят светодиодную конструкцию «Хрустальный фонтан», светодиодные конструкции «Малый медведь» и «Большой медведь», световые деревья «Сакура», конструкцию «С Новым годом!», световой коллаж «Мишка и олененок в лесу», световые конструкции: «Арка» — 2 шт., «дед Мороз», «Снегурочка».

Также город украсят «Большой олень» и «Малые олени», фигура «Елка из медведей», фигура «Олень с санями», фигура «Снеговик». Исполнитель создаст освещение ледовой площадки. Перед монтажом подрядчик отремонтирует все праздничные элементы. Все это обойдется в 3,8 млн рублей.

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Новогодние ели в Тюмени

В различных частях города поставят искусственные и живые елки — закупки на их монтаж уже опубликованы.

Например, чуть больше, чем за 1 млн рублей, в КАО установят 16 живых елей. Деревья должны быть темно-зеленого цвета, без дефектов, высотой от 7,5 до 7,8 метров.

В ЛАО на установку искусственных новогодних елей потратят почти 573 тысячи рублей. Здесь установят 8 шестиметровых елок, две из них украсят гирляндами. Деревья расположат на ул. Республики, 218 и 219, ул. Вербная, 7-11, ул. Пражская, 24, 25, 27, ул. Малышева 22-24, а также в скверах «ДК Водник», «65-летия Победы» и «Школьном».

 

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Новогодние подарки в Тюмени

О новогодних сладких подарках тоже не забыли. На портале Госзакупок разместили лоты на поставку подарков от депутатов Тюменской облдумы. Эти подарки вручат ребятам из многодетных семей, детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей, юным тюменцам с ОВЗ.

Первая закупка стоит 700 тысяч рублей. Планируется закупить три вида подарков. Еще один лот стоит 1,4 млн рублей, так же на 3 вида подарков. Остаточный срок годности кондитерских изделий должен составлять не менее 3,5 месяцев.

Новогодние подарки для ребят также закупает региональный центр «Семья», различные тюменские компании.

#Анна Доронина#Общество#Тюмень#Аналитика#Тюменская область#Новый год 2023#Елка#Подарки#Подарки на Новый год#Праздник#Оформление
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