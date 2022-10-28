В Тюмени руководство аптеки повторно наказали за завышенные цены

Местный житель обратился в прокуратуру из-за завышенных цен на лекарства в ООО «Аптека от склада».
До этого случая прокуратурой уже принимались меры в отношении данной аптечной сети. Из-за нарушений руководство было наказано и привлечено к административной ответственности. Сотрудники выплачивали штраф в размере 150 тысяч рублей.
Управление над этой аптекой перешло к ликвидатору. Но даже после этого аптека не перестала продавать лекарства по завышенным ценам.
Было возбуждено административное дело. А областной департамент тарифной и ценовой политики дал распоряжение ликвидатору устранить нарушения. Пока административное наказание в силу не вступило.
Кроме того, ликвидатора предупредили о возможном наказании в случае повторных правонарушений в сфере ценообразования на лекарства.
Ранее «Наш город» писал о том, что тюменец конфликтовал в аптеке на улице Червишевский тракт. Местный житель требовал, чтобы фармацевт сделала ему перевязку руки, однако, получив отказ начал угрожать тем, что напишет заявление в прокуратуру. Очевидцы считают, что он был нетрезв.