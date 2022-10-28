В Тюмени руководство аптеки повторно наказали за завышенные цены

Ранее «Наш город» писал о том, что тюменец конфликтовал в аптеке на улице Червишевский тракт. Местный житель требовал, чтобы фармацевт сделала ему перевязку руки, однако, получив отказ начал угрожать тем, что напишет заявление в прокуратуру. Очевидцы считают, что он был нетрезв.