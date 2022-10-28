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В Тюмени руководство аптеки повторно наказали за завышенные цены

28 октября 09:48
Фото: 1Mi
В Тюмени привлекли к ответственности ликвидатора аптеки после повторного обращения местного жителя. Инцидент произошел из-за нарушения ценообразования. Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
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Тюмень

Местный житель обратился в прокуратуру из-за завышенных цен на лекарства в ООО «Аптека от склада».

До этого случая прокуратурой уже принимались меры в отношении данной аптечной сети. Из-за нарушений руководство было наказано и привлечено к административной ответственности. Сотрудники выплачивали штраф в размере 150 тысяч рублей.

Управление над этой аптекой перешло к ликвидатору. Но даже после этого аптека не перестала продавать лекарства по завышенным ценам.

Было возбуждено административное дело. А областной департамент тарифной и ценовой политики дал распоряжение ликвидатору устранить нарушения. Пока административное наказание в силу не вступило.

Кроме того, ликвидатора предупредили о возможном наказании в случае повторных правонарушений в сфере ценообразования на лекарства.

Ранее «Наш город» писал о том, что тюменец конфликтовал в аптеке на улице Червишевский тракт. Местный житель требовал, чтобы фармацевт сделала ему перевязку руки, однако, получив отказ начал угрожать тем, что напишет заявление в прокуратуру. Очевидцы считают, что он был нетрезв.

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