В Тюмени «Аптека от склада» оштрафована за нарушение порядка ценообразования

По данным пресс-службы прокуратуры Тюменской области, в Тюмени ООО «Аптека от склада» привлечена к ответственности за нарушение порядка ценообразования на лекарства. Проверка проведена по обращению гражданина.

Было возбуждено дело по ст. 14.6 КоАП РФ. «Установлено, что в аптечной сети реализовывались лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших, с нарушением установленного порядка ценообразования - в отсутствие протоколов согласования цен поставки лекарственных препаратов»сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. ООО «Аптека от склада» заплатила штраф в 100 000 рублей. Ранее «Наш город» сообщал, что в конце июля из тюменских аптек пропали гормональные препараты из Европы. Материалы по теме Из тюменских аптек пропали гормональные препараты из Европы