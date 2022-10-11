В Тюмени «Аптека от склада» оштрафована за нарушение порядка ценообразования

Было возбуждено дело по ст. 14.6 КоАП РФ.
«Установлено, что в аптечной сети реализовывались лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших, с нарушением установленного порядка ценообразования - в отсутствие протоколов согласования цен поставки лекарственных препаратов»сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
ООО «Аптека от склада» заплатила штраф в 100 000 рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что в конце июля из тюменских аптек пропали гормональные препараты из Европы.