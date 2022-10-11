nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени «Аптека от склада» оштрафована за нарушение порядка ценообразования

11 октября 10:15
Фото: 1Mi
По данным пресс-службы прокуратуры Тюменской области, в Тюмени ООО «Аптека от склада» привлечена к ответственности за нарушение порядка ценообразования на лекарства. Проверка проведена по обращению гражданина.

Было возбуждено дело по ст. 14.6 КоАП РФ.

«Установлено, что в аптечной сети реализовывались лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших, с нарушением установленного порядка ценообразования - в отсутствие протоколов согласования цен поставки лекарственных препаратов»сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

ООО «Аптека от склада» заплатила штраф в 100 000 рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что в конце июля из тюменских аптек пропали гормональные препараты из Европы.

Материалы по теме
Из тюменских аптек пропали гормональные препараты из Европы
#Новости#Проверка#Прокуратура#Лекарства#Цены#Нарушение#Новости тюмени#Тюменская область#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25