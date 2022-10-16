В Тюмени ликвидируют крупную сеть аптек

Согласно финансовой отчетности, с 2018 года у предприятия снижается прибыль. Четыре года назад, в 2018 году, выручка составила 117 миллионов рублей, убыток — 10,6 миллионов рублей. В 2019 году выручка снизилась до 106 миллионов рублей, в 2020 — до 96 миллионов, в 2021 — до 82,2 миллионов рублей. При этом прибыль возросла на 350% — до 2,6 миллионов рублей. Для сравнения, в 2017 году чистая прибыль достигала 17,2 миллионов.