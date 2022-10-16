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В Тюмени ликвидируют крупную сеть аптек

16 октября 11:47
Фото: 1Mi
В Тюмени закрывается крупнейшая аптечная сеть «Аптека от склада». На данный момент филиал пермской компании находится в стадии ликвидации. Ликвидатором с августа этого года выступает Николай Копаев. Информация об этом находится в открытом доступе.
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Тюмень

В Тюмени сегодня работают тридцать шесть филиалов аптечной сети, еще два временно приостановили свою деятельность — на улицах Депутатская и Моторостроителей. Учредителем предприятия является Наталья Латышева.

Согласно финансовой отчетности, с 2018 года у предприятия снижается прибыль. Четыре года назад, в 2018 году, выручка составила 117 миллионов рублей, убыток — 10,6 миллионов рублей. В 2019 году выручка снизилась до 106 миллионов рублей, в 2020 — до 96 миллионов, в 2021 — до 82,2 миллионов рублей. При этом прибыль возросла на 350% — до 2,6 миллионов рублей. Для сравнения, в 2017 году чистая прибыль достигала 17,2 миллионов.

В этом году компанию привлекали к административной ответственности из-за завышенных цен на медикаменты. С жалобой в прокурату на аптечную сеть обратились покупатели. По решению суда ООО «Аптека от склада» обязали выплатить штраф в размере ста тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области банкротят базу отдыха в районе озера Андреевское. В настоящее время она выставлена на продажу за 64 миллиона рублей.

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#Новости#Лекарства#Банкротство#Тюмень#Доходы#Прибыль#Финансы#Аптеки#Валентина Бурнашева#Экономика
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