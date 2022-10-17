В Тюмени арестовали таксиста, домогавшегося пассажирки

Следствие выяснило, что утром 9 октября этого года обвиняемый таксист воспользовался беспомощным состоянием 19-летней девушки, которая ехала домой из клуба. Он совершил в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера.
Пассажирка выбежала из салона автомобиля, а таксист скрылся с места преступления.
Суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении молодого человека под стражу. В настоящее время следствие проводит комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюменской области продолжаются поиски подозреваемого в попытке изнасиловании 20-летней жительницы города. Инцидент произошел еще в декабре прошлого года. Мужчина напал на девушку в подъезде дома на улице Амурской. Довести свой преступный замысел до конца ему не удалось.