В Тюмени арестовали таксиста, домогавшегося пассажирки

Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюменской области продолжаются поиски подозреваемого в попытке изнасиловании 20-летней жительницы города. Инцидент произошел еще в декабре прошлого года. Мужчина напал на девушку в подъезде дома на улице Амурской. Довести свой преступный замысел до конца ему не удалось.