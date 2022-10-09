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В Тюменской области продолжаются поиски подозреваемого в попытке изнасилования

9 октября 08:01
Фото: СУ СКР по Тюменской области
В Тюменской области продолжаются поиски подозреваемого в попытке изнасиловании 20-летней жительницы города. Инцидент произошел еще в декабре прошлого года. Мужчина напал на девушку в подъезде дома на улице Амурской. К счастью, довести свой преступный замысел до конца ему не удалось.

В настоящее время его личность устанавливается, составлен фоторобот. Подозреваемый был одет в зимнюю куртку черно-белого цвета, спортивные брюки с белыми полосками по бокам и светлую вязаную шапку. Рост 1,8 метра, худощавого телосложения, возраст 20 — 25 лет, сообщает в ориентировке.

Граждан, которые обладают какой-либо информацией о местонахождении подозреваемого, просят звонить по телефонам: 8 (3452) 64-78-27, 8-904-491-43-25.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени задержали двух подозреваемых в изнасиловании 40-летней женщины. ЧП произошло в конце августа. На данный момент преступники находятся под стражей.

#Новости#Следователи#Уголовное дело#Преступление#Сексуальное насилие#Преступники#Следственный комитет#Тюменская область#Валентина Бурнашева#Происшествия
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