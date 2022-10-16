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Топ-3 недели: ликвидируют сеть аптек, мобилизуют больных и покупают ширпотреб

16 октября 16:15
Фото: 1Mi
С 2017 года у «Аптеки от Склада» прибыль начала заметно падать. Если в 2018 году выручка сети составляла 117 миллионов рублей, а убыток равнялся 10,6 миллионам, то уже в 2021 году выручка компании упала до отметки в 82,2 миллиона рублей.
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Тюмень

В Тюмени ликвидируют крупную сеть аптек

Николай Копаев сейчас ликвидирует пермскую сеть «Аптека от Склада». Он выступает в роли ликвидатора с августа 2022-го года. Учредителем числится Наталья Латышева.

В Тюмени работают еще 36 филиалов этой сети.
Фото: 1МI

В Тюмени сетка успела неплохо развернуться, в городе пока еще работают 36 филиалов «Аптеки от Склада», но две, располагающиеся на улицах Депутатской и Моторостроителей, работу уже приостановили.

В Тюмени сегодня работают тридцать шесть филиалов аптечной сети, еще два временно приостановили свою деятельность — на улицах Депутатская и Моторостроителей. Учредителем предприятия является Наталья Латышева.

В Тюмени ликвидируют крупную сеть аптек
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особое внимание стоит обратить на то, что в текущем году на эту сеть был подан иск из-за завышенных цен на медикаменты. С жалобой в прокурату обратились покупатели. По решению суда руководителя оштрафовали на сто тысяч рублей.

Мужчина со сломанным позвоночником попал под мобилизацию

«Наш город» связался с мамой мобилизованного жителя Нижневартовска, который зачислен в роту и может в любой момент отправиться в зону военных действий, не смотря на грыжу, которая может привести к параличу ноги.

Мобилизованному, находившемуся на базе под Тюменью, пришлось вызывать в часть бригаду скорой помощи.
Фото: 1МI

Мужчина требует прохождения медкомиссии, у него на руках уже есть справка от врача, подтверждающая диагноз. Но показать ее попросту некому.

Дома он оставил маму, имеющую инвалидность по зрению. Она выяснила, что парень еще и должен быть забронирован на месте работы. Но главный военком не подал организации соответствующие формы.

«Хотели медкомиссию? Ни*** у вас не выйдет!»: мобилизованный может лишиться ног
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Глава Нижневартовска хоть и порекомендовал матери обратиться в суд, но сообщил, что все мужчины, якобы, прошли медкомиссию.

Первое заседание по этому делу состоится уже завтра.

Падение уровня жизни заставило тюменцев сделать выбор в пользу экономии

Санкции, введенные в отношении Российской Федерации изменили потребительские привычки тюменцев. Никакого больше H& M и элитного шампанского. Только экономия и охота за скидками.

Такими вывесками теперь можно заманить покупателей в Тюменской области.
Фото: «НашГород»

Одежду все чаще стараются покупать в магазинах, проводящих акции и выставляющим вещи по скидке. Некоторые перешли на секонд-хенды, где одежда пусть уже и ношенная, но вполне неплохого качества, да и с более приятным ценником.

Возврат в 90-е годы: тюменцы снова начали скупать китайский ширпотреб
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Б/У техникой тюменцы тоже не брезгуют. Ее активно теперь ищут на онлайн-досках с объявлениями и в комиссионках.

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