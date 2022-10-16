Топ-3 недели: ликвидируют сеть аптек, мобилизуют больных и покупают ширпотреб

С 2017 года у «Аптеки от Склада» прибыль начала заметно падать. Если в 2018 году выручка сети составляла 117 миллионов рублей, а убыток равнялся 10,6 миллионам, то уже в 2021 году выручка компании упала до отметки в 82,2 миллиона рублей.

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