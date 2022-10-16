Топ-3 недели: ликвидируют сеть аптек, мобилизуют больных и покупают ширпотреб

Николай Копаев сейчас ликвидирует пермскую сеть «Аптека от Склада». Он выступает в роли ликвидатора с августа 2022-го года. Учредителем числится Наталья Латышева.
В Тюмени сетка успела неплохо развернуться, в городе пока еще работают 36 филиалов «Аптеки от Склада», но две, располагающиеся на улицах Депутатской и Моторостроителей, работу уже приостановили.
В Тюмени сегодня работают тридцать шесть филиалов аптечной сети, еще два временно приостановили свою деятельность — на улицах Депутатская и Моторостроителей. Учредителем предприятия является Наталья Латышева.
особое внимание стоит обратить на то, что в текущем году на эту сеть был подан иск из-за завышенных цен на медикаменты. С жалобой в прокурату обратились покупатели. По решению суда руководителя оштрафовали на сто тысяч рублей.
«Наш город» связался с мамой мобилизованного жителя Нижневартовска, который зачислен в роту и может в любой момент отправиться в зону военных действий, не смотря на грыжу, которая может привести к параличу ноги.
Мужчина требует прохождения медкомиссии, у него на руках уже есть справка от врача, подтверждающая диагноз. Но показать ее попросту некому.
Дома он оставил маму, имеющую инвалидность по зрению. Она выяснила, что парень еще и должен быть забронирован на месте работы. Но главный военком не подал организации соответствующие формы.
Глава Нижневартовска хоть и порекомендовал матери обратиться в суд, но сообщил, что все мужчины, якобы, прошли медкомиссию.
Первое заседание по этому делу состоится уже завтра.
Санкции, введенные в отношении Российской Федерации изменили потребительские привычки тюменцев. Никакого больше H& M и элитного шампанского. Только экономия и охота за скидками.
Одежду все чаще стараются покупать в магазинах, проводящих акции и выставляющим вещи по скидке. Некоторые перешли на секонд-хенды, где одежда пусть уже и ношенная, но вполне неплохого качества, да и с более приятным ценником.
Б/У техникой тюменцы тоже не брезгуют. Ее активно теперь ищут на онлайн-досках с объявлениями и в комиссионках.