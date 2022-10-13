Возврат в 90-е годы: тюменцы снова начали скупать китайский ширпотреб

На потребительские привычки горожан значительно повлияли санкции, введенные в отношении России. С полок продуктовых магазинов пропал дорогой алкоголь, в торговых центрах закрылись точки H& M, некоторые производители бытовой техники заявили о прекращении работы в России. Всё это заставило покупателей искать аналоги и способы экономии.
«У меня в телефоне несколько приложений, в которых можно узнать, где сейчас скидки и на какие продукты. Если мне надо купить что-то конкретное, то смотрю в этих приложениях. В магазинах часто беру продукты по скидкам. Если скидка хорошая, и у товара большой срок годности, то покупаю с запасом»,делится Анастасия.
В таком режиме живут многие. Есть и другие способы сэкономить на еде. Например, в конце лета — середине осени дачники через различные чаты в мессенджерах продают продукцию, которую вырастили сами. Овощи и фрукты, грибы и ягоды, мясо, молоко — все это можно купить по цене ниже, чем в супермаркете.
Продукты с большим сроком годности можно заказать и через интернет. Подобные предложения есть на таких сайтах как Widberryes, Ozon. Как правило, продавцы предлагают скидки.
«В период с января по август 2022 года тюменцы потратили на пищевые продукты, напитки и табачные изделия чуть более 150 млрд рублей. За период январь–сентябрь 2021 года на эту же категорию товаров жители Тюмени потратили более 154 млрд рублей»,сказано с отчете Тюменьстата.
После событий февраля 2022 года из России постепенно начали уходить известные бренды одежды. В начале октября текущего года о полном прекращении деятельности в стране заявили представители H& M. Перестали работать также торговые точки Adidas, Mango, Nike и другие.
Тюменцы начали искать замену дорогим брендам в более дешевых магазинах. Проявилось и желание сэкономить. Если в магазинах одежды объявляют распродажи, то горожане толпами идут искать вещи с нормальным соотношением цена-качество. О покупке дорогих вещей, например, шуб из натурального меха, речи и не идет.
«В последнее время продажи сильно упали, примерно на 60-70%. Где-то в середине сентября поток клиентов резко сократился, хотя сентябрь, октябрь, ноябрь — это у нас сезон. Сейчас клиентов практически нет»,рассказали «Нашему Городу» в тюменском магазине шуб «Первый меховой».
Жители Тюмени все чаще начали отдавать предпочтение магазинам эконом-класса. В них, как правило, большой выбор и невысокие цены. В таких торговых точках тюменцам не приходится вздрагивать, видя ценник. Именно поэтому на кассах частенько собираются очереди.
По данным Тюменьстата, индекс потребительских цен на одежду и белье вырос. Если индекс августа 2022 года к тому же месяцу прошлого года составлял 96,3%, то к июлю 2022 года показатель находится уже на уровне 98,9%.
Экономить тюменцам приходится и на бытовой технике. Горожане начали отдавать приоритет б/у технике. Покупают её на сайтах объявлений, через чаты, в комиссионных магазинах.
Например, стиральную машину в рабочем состоянии можно купить примерно за 2-4 тысячи рублей. Микроволновки б/у можно купить от 1 тысячи рублей. Цена на утюги на сайте объявлений вообще начинается от 200 рублей.
Также тюменцы покупают бытовую технику, телефоны через интернет. Так сделала и Татьяна.
«Мне нужен был мобильный телефон для сына, а цены в магазинах „кусаются“. Заказала из Китая. Марка хоть и не самая известная, да и сам телефон не навороченный, но работает хорошо. Покупала за 5 тысяч рублей, хотя гаджеты с похожими характеристиками в магазинах продают от 7 тысяч рублей»,говорит местная жительница.
Брендовая оригинальная техника порадует любого, но сейчас выбор многих сместился в сторону аналогов — они дешевле, хотя некоторые модели даже не уступают оригиналам.