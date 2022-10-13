Возврат в 90-е годы: тюменцы снова начали скупать китайский ширпотреб

«У меня в телефоне несколько приложений, в которых можно узнать, где сейчас скидки и на какие продукты. Если мне надо купить что-то конкретное, то смотрю в этих приложениях. В магазинах часто беру продукты по скидкам. Если скидка хорошая, и у товара большой срок годности, то покупаю с запасом»,делится Анастасия.