В Тюмени выставили на торги застройку земли на Московском тракте

Уточняется, что начальная стоимость лота составляет 17,6 тысяч рублей. Площадь участка земли, расположенного на Московском тракте — 6,47 гектаров.
Аукцион на право заключения договора начался 14 октября. Заявки будут принимать до 9 ноября.
Организатор торгов сообщил, что сумма задатка для участия в аукционе — 881 рубль, а начальная цена предмета аукциона — 17 тысяч рублей. Сам аукцион департамент земельных отношений проведет 14 ноября.
Ранее «Наш город» писал о том, что тюменские власти купят две квартиры за 15 миллионов рублей. Согласно документам опубликованным на сайте Госзакупки, недвижимость должна быть расположена в Тюмени — в квартале улиц Окружная дорога — Закалужская — Александра Протозанова — Заполярная — Первооткрывателей.