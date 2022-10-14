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В Тюмени выставили на торги застройку земли на Московском тракте

14 октября 12:37
Фото: 1Mi
В Тюмени проводят аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки в районе улицы Горпищекомбинатовская. Известно, что аукцион проводится городским департаментом земельных отношений и градостроительства. Документ был размещен на официальном сайте мэрии.

Уточняется, что начальная стоимость лота составляет 17,6 тысяч рублей. Площадь участка земли, расположенного на Московском тракте — 6,47 гектаров.

Аукцион на право заключения договора начался 14 октября. Заявки будут принимать до 9 ноября.

Организатор торгов сообщил, что сумма задатка для участия в аукционе — 881 рубль, а начальная цена предмета аукциона — 17 тысяч рублей. Сам аукцион департамент земельных отношений проведет 14 ноября.

Ранее «Наш город» писал о том, что тюменские власти купят две квартиры за 15 миллионов рублей. Согласно документам опубликованным на сайте Госзакупки, недвижимость должна быть расположена в Тюмени — в квартале улиц Окружная дорога — Закалужская — Александра Протозанова — Заполярная — Первооткрывателей.

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