В Тюмени выставили на торги застройку земли на Московском тракте

Ранее «Наш город» писал о том, что тюменские власти купят две квартиры за 15 миллионов рублей. Согласно документам опубликованным на сайте Госзакупки, недвижимость должна быть расположена в Тюмени — в квартале улиц Окружная дорога — Закалужская — Александра Протозанова — Заполярная — Первооткрывателей.