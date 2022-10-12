В центре Тюмени землю под реновацию продают за 158 рублей

Ранее «Наш город» писал о том, что жители тюменского дома на улице Жигулевской, 1, жалуются на аварийное состояние здания. По словам тюменцев, за последние годы фундамент значительно просел. Для того, чтобы попасть в подъезд необходимо спуститься на две ступени вниз, после чего открывать дверь.