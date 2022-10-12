В центре Тюмени землю под реновацию продают за 158 рублей

Торги на право заключения договора о КРТ объявила администрация Тюмени.
Что касается площади участка, то она составляет более 10 тысяч квадратных метров. Сейчас на этой земле расположены гаражи. Их планируют снести для дальнейшей реновации.
Будущий владелец будет застраивать территорию нежилыми постройками. Уточняется, что построенные здания должны иметь спортивную направленность. Кроме того, построят здания для предоставления коммунальных услуг.
Ранее «Наш город» писал о том, что жители тюменского дома на улице Жигулевской, 1, жалуются на аварийное состояние здания. По словам тюменцев, за последние годы фундамент значительно просел. Для того, чтобы попасть в подъезд необходимо спуститься на две ступени вниз, после чего открывать дверь.