Жители дома в центре Тюмени боятся «уйти под землю»

Кроме того, после каждого дождя топит подъезды. Из-за того, что часть дождевой воды уходит в подвал, в доме присутствуют постоянные плесень и сырость. Соответствующие фотографии местные жители опубликовали в сообществе ЧП Тюмень ЧС.
«Не хотят ли тюменские власти по программе реновации снести на самом деле аварийные дома? Таких в Тюмени много. Например, дом по ул. Жигулевская, 1. Когда дом признают аварийным? Когда он вообще уйдёт под землю?», пожаловались тюменцы.
В комментариях под публикацией горожане отметили, что в областной столице аналогичных жилых домов немало.
«Центр города давно надо обустраивать, строить новые дома. А то микрорайоны строят, а центр?», отметила Наталья О.
Отметим, пятиэтажный дом на улице Жигулевской, 1, был построен в 1964 году. Всего в доме находится 38 квартир. Согласно официальным данным, здание аварийным не признано. Его износ составляет 45%.