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Жители дома в центре Тюмени боятся «уйти под землю»

1 октября 05:22
Фото: 1Mi
Жители тюменского дома на улице Жигулевской, 1, жалуются на аварийное состояние здания. По словам тюменцев, за последние годы фундамент значительно просел. Для того, чтобы попасть в подъезд необходимо спуститься на две ступени вниз, после чего открывать дверь.
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Тюмень

Кроме того, после каждого дождя топит подъезды. Из-за того, что часть дождевой воды уходит в подвал, в доме присутствуют постоянные плесень и сырость. Соответствующие фотографии местные жители опубликовали в сообществе ЧП Тюмень ЧС.

«Не хотят ли тюменские власти по программе реновации снести на самом деле аварийные дома? Таких в Тюмени много. Например, дом по ул. Жигулевская, 1. Когда дом признают аварийным? Когда он вообще уйдёт под землю?», пожаловались тюменцы.

В комментариях под публикацией горожане отметили, что в областной столице аналогичных жилых домов немало.

«Центр города давно надо обустраивать, строить новые дома. А то микрорайоны строят, а центр?», отметила Наталья О.

Отметим, пятиэтажный дом на улице Жигулевской, 1, был построен в 1964 году. Всего в доме находится 38 квартир. Согласно официальным данным, здание аварийным не признано. Его износ составляет 45%.

#Новости#Аварийные дома#Реновация#Аварийное жилье#Администрация#Тюмень#Валентина Бурнашева#Общество
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