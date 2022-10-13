Автохлам за миллионы и ведра ВАЗ от десятого владельца — тюменский авторынок сейчас

На настоящий момент самыми дешевыми новыми автомобилями в Тюмени остаются машины «Lada». Отечественный производитель не «загибает» цены на простые модели, потому они подходят многим по бюджету.
Например, в продаже есть модель Lada Granta 1 поколения. Цена на базовую комплектацию 1.6 MT Standart составляет порядка 550 тысяч рублей. Это переднеприводный автомобиль обладает мощностью 87 лошадиных сил, объемом 1,6 литра.
Также можно рассмотреть модели Lada Granta Cross или Lada Vesta. Самая дешевая комплектация Lada Granta Cross обойдется в 640 тысяч рублей. За эту цену продаются автомобили от 2019 года выпуска. Lada Vesta 2018 года в среднем будет стоить порядка 700 тысяч рублей.
Достаточно бюджетными считают и китайские автомобили Lifan, а именно модель Lifan X50. Покупка нового транспортного средства обойдется примерно в 590 тысяч рублей за комплектацию 1.5 MT Comfort. Мощность составляет 103 лошадиные силы, объем — 1,5 литра.
Среди недорогих также представлена модель Lifan Solano 2-го поколения в базовой комплектации. Машина 2016 года выпуска обойдется примерно в 500 тысяч рублей. Цена будет изменяться в зависимости от года, но базовая комплектация у Lifan, как правило, относительно недорогая.
Доступным автомобилем можно назвать Ravon Nexia R3. Модель 2016 года выпуска в комплектации 1.5 MT Comfort стоит почти 500 тысяч рублей. Мощность двигателя равняется 107 лошадиных сил, а его объем — 1,5 литра. Присмотреться стоит и к машине Ravon R4.
На сайтах с объявлениями сейчас большой выбор автомобилей с пробегом. Только на Авито по Тюмени продают 26 тысяч машин. Отчасти это связано с частичной мобилизацией. Люди, которые хотели переехать из страны, продавали движимое и недвижимое имущество, чтобы были средства для переезда.
Выбор и диапазон цен на б/у автомобили большой: от Лады Нивы за 10 тысяч рублей до Mercedes-Benz G-класса за 19 млн рублей.
Если рассматривать ТОП-5 доступных машин, но с пробегом, то Lada Granta можно приобрести за 450 тысяч рублей. Такой же автомобиль 2015 года выпуска в Тюмени продают и за 350 тысяч рублей.
Средняя цена на б/у автомобиль Lifan X50 — около 500 тысяч рублей. При этом продавец указывает, что на данный момент машина вложений не требует. Lifan Solano 2017 года выпуска в Тюмени продают за 290 тысяч рублей. Комплектация Luxury 2016 года выставлена на продажу за 400 тысяч рублей.
А Ravon R4 2017 года в комплектации Elegant продавец оценил в 490 тысяч рублей.
Опытные автомобилисты рассказали «Нашему Городу», что особого недостатка запчастей на распространенные машины в магазинах не ощущают.
«Если голова соображает и правильно искать, то все можно найти»,делятся с редакцией водители.
Современные автолюбители научились находить выход даже из самых сложных ситуаций. Например, сейчас можно практически любую запчасть заказать в интернете. В маркетплейсах есть большой выбор товаров на целый ряд автомобилей — от российского ВАЗа до японского Datsun.
На помощь приходят и сайты с объявлениями, чаты по интересам в мессенджерах. Именно тюменские автомобилисты пытаются сэкономить на автозапчастях.
«На фоне частичной мобилизации в автосалонах сейчас отмечается спад. В автосервисах первое время тоже был спад, но сейчас ситуация нормализовалась — люди готовят свои автомобили к зиме. Думаю, что пока полностью не стабилизируется ситуация с СВО, россияне будут отказываться от таких крупных покупок как автомобили»,считает автоэксперт Роман Гуляев, руководитель проекта «Правильный автобизнес».
По мнению мужчины, в ближайшее время покупать автомобили будут реже, отдавая предпочтения ремонту уже имеющихся машин.