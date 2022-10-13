Автохлам за миллионы и ведра ВАЗ от десятого владельца — тюменский авторынок сейчас

«На фоне частичной мобилизации в автосалонах сейчас отмечается спад. В автосервисах первое время тоже был спад, но сейчас ситуация нормализовалась — люди готовят свои автомобили к зиме. Думаю, что пока полностью не стабилизируется ситуация с СВО, россияне будут отказываться от таких крупных покупок как автомобили»,считает автоэксперт Роман Гуляев, руководитель проекта «Правильный автобизнес».