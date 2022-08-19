Ремонт авто у знакомого механика: как остаться без машины и без денег

«В прошлом году купил грузовой автомобиль „Урал“. Сдал с него двигатель и навесное оборудование на капитальный ремонт ИП Гнездилову. Он якобы отремонтировал двигатель вместе с топливной аппаратурой. Но я ему сразу сказал, что двигатель после капитального ремонта работает не так, как должен. Деньги он с меня взял, а работу надлежащим образом не выполнил»,рассказал «Нашему Городу» Игорь.
Как пояснил собеседник, за работу он заплатил 70 тысяч рублей. Также мужчина оплатил в магазине запасные части на сумму 66 тысяч рублей, которые позже использовались для ремонта.
Игорь уточнил, что после капремонта двигатель работал некорректно: «плавали» обороты на холостом ходу, потемнело моторное масло в двигателе, появился едкий бело-синий дым из выхлопной трубы, появилась течь масла.
По словам мужчины, он неоднократно обращался к ИП Гнездилову, чтобы тот исправил проблемы, но положительного результата не последовало. После этого ишимец решил самостоятельно снять проблемные детали и обратиться к другому мастеру.
«В процессе снятия форсунок и ТНВД выслал фотографии ИП Гнездилову. После „капитального ремонта“ они были в ненадлежащем состоянии. А также прислал ему фото инородного тела — обрезки шланга из верхнего патрубка охлаждающей жидкости двигателя. Мастер Бахматов В. В., которому я отдал детали, тоже выявил дефекты»,добавил Игорь.
Пытаясь доказать проблемы, появившиеся после ремонта, горожанин обратился к другому мастеру и взял с собой свидетеля. Именно у второго мастера Игорь обнаружил, что Гнездилов установил старые детали. На некоторых запчастях есть гравировка с датой производства — был выгравирован 2009 год. Всё это было зафиксировано в заключении Бахматова.
«При первичной проверке на стенде и полной разборке ТНВД было выявлено неравномерное распределение топливной смеси, повышенный расход топлива, не был заменен при капремонте сальник. Плунжерные пары с большим износом и разным годом изготовления — от 2009 до 2011 года, что не соответствует году, в котором клиенту делали ремонт»,подчеркнул мастер Бахматов.
Мастер Гнездилов сильно удивился, когда получил в свой адрес претензию по качеству ремонта. Он считает, что работу выполнил правильно, и не хотел ругаться с Игорем, так как они давно знакомы.
Как пояснил мужчина, они с клиентом договорились о минимальной стоимости ремонта, а также о том, что Игорь сам предоставит запчасти для ремонта двигателя. По словам мастера, клиент присутствовал во время проведения работ и контролировал процесс сборки ДВС и его обкатки.
«Из-за того, что у клиента не было претензий, был оговорен гарантийный срок не более двух недель. Через 2 месяца мужчина снова обратился ко мне с жалобой на попадание охлаждающей жидкости в масло. Хоть гарантия давно прошла, да и проблема возникла не из-за моего ремонта, мои специалисты устранили дефекты бесплатно, чтобы не доводить до конфликта»,объяснил Владимир Гнездилов.
Мастер, отвечая на претензию Игоря, подчеркнул, что виноватым себя не считает. Он не знает наверняка, из-за чего возникли проблемы с двигателем, так как не в курсе, как именно эксплуатировали автомобиль с этим ДВС, как его обслуживали, и что конкретно ремонтировал другой мастер.
ИП Гнездилов занимается ремонтом автомобилей на протяжении 15 лет. В открытых источниках данных о финансовом состоянии предпринимателя нет. Известно, что он не участвовал в арбитражных разбирательствах.
Проверок в отношении Гнездилова не проводили. Исполнительных производств так же нет. За время деятельности было заключено 3 контракта с образовательным учреждением «Голышмановский агропедагогический колледж». Исполнитель занимался ремонтом и техническим обслуживанием прочих транспортных средств и оборудования. За все три контракта заказчик заплатил 784 тысяч рублей.
Игорь, недовольный ремонтом частей автомобиля, обращался в прокуратуру, суд. Он просил органы проверить Гнездилова на предмет мошеннических действий, проверить отчетность в налоговой, соблюдение санитарных норм, охрану труда и пожарную безопасность.
«Для проверки доводов, указанных заявителем, копия обращения направлена в МО МВД РФ „Ишимский“, межрайонный отдел Государственной трудовой инспекции, в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы по Тюменской области, а также в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора», уточнили «Нашему Городу» в Ишимской межрайонной прокуратуре.
При обращении в Ишимский городской суд Игорь просил расторгнуть договор выполнения работ, взыскать денежные средства и компенсацию морального вреда, назначить Гнездилову штраф.
В заявлении истец потребовал также взыскать с ответчика убытки. В сумму убытков он включил стоимость моторного масла, запчастей, стоимость дизельного топлива, еще запасных частей, ремонт радиатора. Общая сумма убытков составила 103 тысячи 413 рублей.
В удовлетворении претензии мужчине отказали. Но он также просил взыскать с ответчика 30 тысяч рублей моральной компенсации.
Заявление в суд зарегистрировали 8 июня, а заседание прошло 8 августа. На сайте Ишимского городского суда указано, что рассмотрение дела начато с начала.
«По закону о защите прав потребителей сначала пишется претензия продавцу, только после отказа производят независимую экспертизу. Её проводят в сроки, указанные законом. Человек может присутствовать при проведении экспертизы. И если он не согласен с результатом, то оспорить заключение в суде»,подчеркнул руководитель компании «Абсолют оценка» Андрей Попов.
Как заверил эксперт, если экспертиза установила, что недостатки возникли из-за обстоятельств, не зависящих от продавца, то потребитель должен возместить расходы на проведение экспертизы.
Но собеседник отметил, что если бы с данной проблемой обратились именно к нему, то он бы отказался.
«Идентифицировать детали не представляется возможным, поэтому этот случай в работу бы не взял»,сказал «Нашему Городу» специалист.
Аргументом для отказа стало бы и то, что с двигателем разбирались уже несколько человек — первый и второй мастера, владелец автомобиля.
«Получается, что человек сдал в ремонт двигатель, но выяснилось, что после ремонта он работает некорректно. Всегда есть вводные, которые обговаривают заранее — что, как, зачем делают. И если после ремонта что-либо работает не так, то нужно переделывать. Но есть и подводные камни»,объяснил специалист автосервиса «Анатомия Авто».
По словам мастера, бывают и случаи, когда виноват клиент. Например, специалист сказал купить определенную дорогостоящую деталь, но человек не захотел тратиться на нее. И без неё двигатель работает неправильно или не работает вовсе.
Как объяснил сотрудник «Анатомии Авто», в глобальном плане всегда есть много «но», которые нужно разбирать отдельно в каждом конкретном случае. Но если говорить общими словами, то человек платит деньги — мастер делает мотор исправным.