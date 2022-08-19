Ремонт авто у знакомого механика: как остаться без машины и без денег

«Из-за того, что у клиента не было претензий, был оговорен гарантийный срок не более двух недель. Через 2 месяца мужчина снова обратился ко мне с жалобой на попадание охлаждающей жидкости в масло. Хоть гарантия давно прошла, да и проблема возникла не из-за моего ремонта, мои специалисты устранили дефекты бесплатно, чтобы не доводить до конфликта»,объяснил Владимир Гнездилов.