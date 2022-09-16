Тюменцы скупают дешевые автомобили в Казахстане

Раньше, примерно в 2014 году, жители Казахстана активно ехали в Тюмень, чтобы купить автомобиль. Это было связано с разницей курса валют тенге, рубль, доллар. Тогда казахстанцам было выгоднее менять тенге на доллары на родине, а потом приезжать в Россию.
Теперь же все наоборот. Из-за санкций в отношении России автомобилей не хватало, некоторые дилерские центры закрылись. Тогда россияне начали все чаще ездить в Казахстан, чтобы привезти машину оттуда.
Но выгодно ли это тюменцам? «Наш Город» изучил рынок и выяснил, где купить автомобиль дешевле — в Тюмени или в Казахстане.
Для сравнения цен было выбрано три автомобиля — KIA Sorento, Hyundai Elantra и Land Cruiser Prado. В салонах Тюмени и Петропавловска рассматривались одинаковые машины в определенной комплектации. На момент сравнения 1 рубль равнялся 7,93 тенге.
KIA Sorento в комплектации «Комфорт» — полноприводный автомобиль на бензине с 179 лошадиными силами на автомате. Мультимедийная система поддерживает как Apple, так и Android. Есть передние датчики парковки, полноразмерное запасное колесо.
В Тюмени 5-местный автомобиль в такой комплектации будет стоить 3 964 900 рублей. В Петропавловске, в переводе с тенге на рубли, машина обойдется в 2 228 025 рублей.
Hyundai Elantra — автомобиль с автоматической коробкой передач и передним приводом, на бензине. Мощность двигателя составляет 128 лошадиных сил. В базовой комплектации идет неполноразмерное запасное колесо.
В Тюменских автоцентрах приобрести такую машину можно за 2 млн 149 тысяч рублей. В Петропавловске же аналогичный автомобиль продают за 1 млн 157 тысяч рублей.
Land Cruiser Prado продается в трех комплектациях — классик, стандарт и комфорт. Классика представлена на бензине с механической коробкой передач. Мощность двигателя составляет 163 лошадиные силы. 5 мест, кондиционер, полноразмерное колесо.
В Тюмени можно купить автомобиль в базовой комплектации от 3 млн 591 тысячу рублей. В Казахстане эта же машина предлагается к продаже за 2 млн 977 тысяч рублей.
Принимая решение купить авто в Казахстане и перевезти его в Тюмень, стоит учитывать, что придется дополнительно потратиться. Например, на таможенное оформление, таможенный и утилизационный сборы, установку системы ЭРА-ГЛОНАСС, свидетельство о безопасности автомобиля.
Кроме того, при покупке приходится сталкиваться с трудностями. О них «Нашему Городу» рассказал федеральный автомобильный эксперт Роман Гуляев.
«Постоянно меняются требования ГАИ и законодательства — что требует сертификации, что не требует и так далее. Да и покупка и перегон автомобиля из Казахстана — это процедура, требующая времени, и усложняющая процесс покупки автомобиля»,заверил он.
Не каждый сможет позволить себе взять отпуск на работе, чтобы поехать в Казахстан за машиной. И для этих целей чаще всего пользуются услугами посредников. Ему тоже нужно будет заплатить — как траты на доставку автомобиля, так и вознаграждение за работу.
Как правило, все эти затраты могут обойтись покупателю еще в несколько сотен тысяч рублей.
Автоэксперт Роман Гуляев, руководитель проекта «Правильный автобизнес», считает, что перегон автомобилей из Казахстана в Россию хоть и затруднителен в некоторых моментах, но все же выгоден. Особенно если желаемой машины в России нет в наличии.
«В России сейчас большая проблема с наличием автомобилей, особенно тех, что дороже 50 тысяч евро, потому что они попали под санкции. И для некоторых россиян гнать авто из Казахстана — это единственный возможный вариант. Кроме того, многие основные производители сейчас не поставляют в России новые машины, из-за чего цены взлетели до небес. И из Казахстана машина по факту получается дешевле»,объяснил «Нашему Городу» Роман Гуляев.
Но стоить помнить, что не все автомобили, привезённые из Казахстана, можно будет использовать на территории России. Об этом «Нашему Городу» напомнили в таможне.
«В Российской Федерации запрещено использование транспортных средств следующих категорий: электромобилей, ввезённых в Казахстан без уплаты пошлин, автомобилей, ввозную пошлину на которые при ввозе в Казахстан платили по пониженной ставке»,уточнили в ведомстве.
Разрешены к использованию в России те машины, которые ввезли в Казахстан с полной уплатой пошлин и те авто, которые изначально были собраны в России, а только потом их перевезли в Казахстан.