Тюменцы скупают дешевые автомобили в Казахстане

«В России сейчас большая проблема с наличием автомобилей, особенно тех, что дороже 50 тысяч евро, потому что они попали под санкции. И для некоторых россиян гнать авто из Казахстана — это единственный возможный вариант. Кроме того, многие основные производители сейчас не поставляют в России новые машины, из-за чего цены взлетели до небес. И из Казахстана машина по факту получается дешевле»,объяснил «Нашему Городу» Роман Гуляев.