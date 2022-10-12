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В Тюмени дети устроили игры в опасном месте

12 октября 05:51
Фото: скрин с видеоролика ЧС Тюмень
Сегодня, 12 октября, в сообществе «ЧС Тюмень» был опубликован пост возмущенного пользователя, который рассказал о детях, играющих на стройке.
Сюжет
Тюмень

На видеозаписи видно, что маленькие дети играют на строящемся объекте. При этом территория выглядит весьма опасной. Ребята перепрыгиваю с горы песка на бетонные блоки, которые не выглядят надежными.

«Дети на стройке — это страшно. Строители никак не оградили опасный участок», написал автор данного поста.

«Да мы все детство провели на стройке. И как-то выжил. Было же детство. А родители только догадываться могли по рваным штанам и футболкам», оставил комментарий под постом Сергей Кофанов.

«Ограждения валяются рядом. Почему вы решили, что не оградили? Может эти же дети и пороняли сперва? Или нужно колодец 3-х метровым бетонным забором обносить?» ответил Александр Витохин на пост автора.

«Сами то не соображают, что могут провалиться в эту яму?» интересуется Татьяна Соколова.

Ранее «Наш город» писал о том, что тюменец попытался увести двух девочек с детской площадки. Это произошло неподалеку от дома № 98 на улице Щербакова. Предположительно, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

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