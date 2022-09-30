В Тюменской области священнослужитель втихаря от жены и детей ушел в армию

В Тюменской области священнослужитель тайком от жены и шестерых детей уехал в военкомат для того, чтобы добровольно присоединиться к призыву в рамках частичной мобилизации. Инцидент произошел в Упоровском районе. Об этом накануне сообщил в эфире «Радио 7» военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков.

По словам военкома, до пункта призыва добровольца доставил лично глава поселковой администрации. Позже священнослужителя отправили на полигон для прохождения учений. Правда, присоединиться к рядам мобилизованных тюменцев, священнослужителю так и не удалось. Супруга позвонила в военкомат и пояснила, что в их семье растет шестеро детей. В итоге мужчину отправили домой, как многодетного отца. Напомним, в России с 21 сентября была объявлена частичная мобилизация. По словам президента РФ Владимира Путина, призыву подлежат только граждане, имеющие боевой опыт. Всего планируют призвать 300 тысяч резервистов из 25 миллионов. В Тюменской области с начала частичной мобилизации в адрес общественников поступило около семисот жалоб, касающихся неправомерности призыва. Порядка двух сотен человек уже возвращены домой. Кроме того, по словам омбудсмена Тюменской области Сергей Миневцева, для жителей региона, несогласных с частичной мобилизацией обустроено временное жилье в деревне Патрушева. Там они будут находиться в период проверки документов и правомерности вручения повесток.