В Тюменской области священнослужитель втихаря от жены и детей ушел в армию

По словам военкома, до пункта призыва добровольца доставил лично глава поселковой администрации. Позже священнослужителя отправили на полигон для прохождения учений.
Правда, присоединиться к рядам мобилизованных тюменцев, священнослужителю так и не удалось. Супруга позвонила в военкомат и пояснила, что в их семье растет шестеро детей. В итоге мужчину отправили домой, как многодетного отца.
Напомним, в России с 21 сентября была объявлена частичная мобилизация. По словам президента РФ Владимира Путина, призыву подлежат только граждане, имеющие боевой опыт. Всего планируют призвать 300 тысяч резервистов из 25 миллионов.
В Тюменской области с начала частичной мобилизации в адрес общественников поступило около семисот жалоб, касающихся неправомерности призыва. Порядка двух сотен человек уже возвращены домой.
Кроме того, по словам омбудсмена Тюменской области Сергей Миневцева, для жителей региона, несогласных с частичной мобилизацией обустроено временное жилье в деревне Патрушева. Там они будут находиться в период проверки документов и правомерности вручения повесток.