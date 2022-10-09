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Нетрезвая тюменка на Datsun врезалась в дорожное ограждение. Пострадали двое детей

9 октября 04:32
Фото: ГИБДД Тюменской области
Двое детей пострадали сегодня ночью в аварии по вине своей родительницы. Нетрезвая 43-летняя тюменка на арендованном автомобиле Datsun врезалась в ограждение на Федюнинского. В результате дорожно-транспортного происшествия два 10-летних сына женщины получили ушибы лица.
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Дети

Сотрудникам ГИБДД водительница рассказала, что возвращалась домой из гостей. Женщина вызвала такси, но водитель, не дождавшись пассажиров, отменил заказ. Поэтому тюменка решила сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер показал 0,93 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе в селе Новая Заимка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нетрезвой водительницы. Как выяснилось, она уже не в первый раз садится в состоянии алкогольного опьянения за руль. Теперь ее ждет уголовная ответственность.

#Новости#Алкоголь#Нетрезвые водители#Авария#ДТП#ГИБДД#Безопасность на дорогах#Дети#Жертвы ДТП#Валентина Бурнашева#Общество
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