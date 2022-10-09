Нетрезвая тюменка на Datsun врезалась в дорожное ограждение. Пострадали двое детей

Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе в селе Новая Заимка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нетрезвой водительницы. Как выяснилось, она уже не в первый раз садится в состоянии алкогольного опьянения за руль. Теперь ее ждет уголовная ответственность.