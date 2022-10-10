Пьяный водитель катался на болотоходе по дороге Тюмень - Нижняя Тавда

При задержании алкотестер показал 0,7 мг/л.
«14 июня 2022 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел на водительское сиденье механического транспортного средства (болотохода) и начал движение по автодороге Тюмень - Нижняя Тавда»сообщили в пресс-службе тюменских судов.
Мужчина вину свою признал. На суде Кирилл Рыжков отметил, что решил съездить до магазина лесными тропинками за спиртным. Тюменец на 10 месяцев отправится в колонию-поселение.
Ранее «Наш город» сообщал, что 6 октября на трассе Тюмень — Омск была задержана женщина-водитель. Алкотестер показал 0,58 мг.