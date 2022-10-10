Два «перевертыша» и 6 пострадавших: за неделю в Тобольском районе случилось 31 ДТП

В этот же день, 3 октября, 16-летний водитель в селе Нижние Аремзяны не справился с управлением и допустил опрокидывание мотоцикла. Он не имел водительского удостоверения. Мотоциклист получил травмы, его доставили в больницу № 3 города Тобольска.