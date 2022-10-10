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Два «перевертыша» и 6 пострадавших: за неделю в Тобольском районе случилось 31 ДТП

10 октября 09:20
Фото: Тобольская автоинспекция
За прошедшую неделю на территории Тобольского района случилось 31 дорожно-транспортное происшествие. В авариях пострадали 6 человек, в том числе 2 несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе Тобольской автоинспекции.
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Так, 3 октября на 148 км федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск 39-летний водитель Hyundai Solaris влетел в дорожное ограждение. В результате ДТП пострадал 41-летний пассажир.

В этот же день, 3 октября, 16-летний водитель в селе Нижние Аремзяны не справился с управлением и допустил опрокидывание мотоцикла. Он не имел водительского удостоверения. Мотоциклист получил травмы, его доставили в больницу № 3 города Тобольска.

Фото: Тобольская автоинспекция

5 октября в Тобольске на улице Слесарная 26-летний водитель не уступил дорогу автомобилю, который пользовался преимуществом в движении, тем самым допустив столкновение. В результате ДТП телесные повреждения получил 33-летний пассажир. Он был госпитализирован.

Фото: Тобольская автоинспекция

Вечером этого же дня в Тобольске случилась еще одна авария. 39-летний водитель допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода. В результате ДТП пострадала 13-летняя девочка. Ее госпитализировали.

В субботу, 8 октября, на 83 км автодороги Ялуторовск — Ярково 38-летний водитель не справился с управлением и допустил наезд на дорожное ограждение. Пострадал сам водитель автомобиля. Он отказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Фото: Тобольская автоинспекция

9 октября на 7 км автодороги Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск — Усть-Тавда — Верхнесидорово 27-летний водитель не справился с управлением и допустил съезд с дороги. Машина опрокинулась. Водитель скрылся с места ДТП, позднее был разыскан. Пострадал 42-летний пассажир. Обстоятельства выясняются.

Ранее «Наш город» писал о том, что на перекрестке улицы Избышева и улицы Магистральная произошло ДТП с участием трех машин. «Наш город» связался с пресс-службой ГИБДД по Тюменской области для выяснения обстоятельств ДТП.

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