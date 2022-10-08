«Серверы плохо работают»: пациенты поликлиники сидят в очереди по 4 часа

Об этом сообщили сами пациенты в социальных сетях.
«Сегодня сидим 4 часа с 8 утра в очереди на забор крови в поликлинике № 3. В час приняли максимум 12 человек. Людям становится плохо, кто-то не выдерживает и уходит. У кого нет выбора — сидят и ждут. Пациенты вызвали заведующую, она разводит руками и говорит: „Сервер плохо работает“», поделился один из пациентов.
«В 5-й поликлинике тоже сервер и все также происходит», рассказала Александра Сашина.
«Как раньше без серверов работали? Кстати, весьма хорошо, даже в порядке живой очереди проходили быстро», высказалась Ольга Горобцова.
Ранее «Наш город» писал о том, что очередь в тюменскую поликлинику вышла за пределы здания. Люди толпились на улице.