«Серверы плохо работают»: пациенты поликлиники сидят в очереди по 4 часа

«Сегодня сидим 4 часа с 8 утра в очереди на забор крови в поликлинике № 3. В час приняли максимум 12 человек. Людям становится плохо, кто-то не выдерживает и уходит. У кого нет выбора — сидят и ждут. Пациенты вызвали заведующую, она разводит руками и говорит: „Сервер плохо работает“», поделился один из пациентов.