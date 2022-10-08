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«Серверы плохо работают»: пациенты поликлиники сидят в очереди по 4 часа

8 октября 15:33
Фото: 1Mi
В сообществе «Типичная Тюмень» тюменцы рассказали, что просидели в больничной очереди больше 4 часов из-за перебоев в программном обеспечении.

Об этом сообщили сами пациенты в социальных сетях.

«Сегодня сидим 4 часа с 8 утра в очереди на забор крови в поликлинике № 3. В час приняли максимум 12 человек. Людям становится плохо, кто-то не выдерживает и уходит. У кого нет выбора — сидят и ждут. Пациенты вызвали заведующую, она разводит руками и говорит: „Сервер плохо работает“», поделился один из пациентов.

«В 5-й поликлинике тоже сервер и все также происходит», рассказала Александра Сашина.

«Как раньше без серверов работали? Кстати, весьма хорошо, даже в порядке живой очереди проходили быстро», высказалась Ольга Горобцова.

Ранее «Наш город» писал о том, что очередь в тюменскую поликлинику вышла за пределы здания. Люди толпились на улице.

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