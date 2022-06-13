Тюменцы провели в очереди в инфекционной больнице более 5 часов

«Тоже вчера там были. Приехали в больницу, очередь была огромной. Много людей с детьми маленькими, на улице только одна лавочка и деток родители держали на руках. Люди, стоявшие в очереди на улице, сказали, что уже час — два ждут приема, но даже не продвинулись к входной двери больницы», отметила Ксения В.