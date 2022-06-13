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Тюменцы провели в очереди в инфекционной больнице более 5 часов

13 июня 09:32
Фото: 1Mi
Более пяти часов в очереди в ожидании приема врача провели накануне жители Тюмени в ОИКБ « Инфекционная больница». За медицинской помощью горожане обратились в связи с присасыванием клеща.

«Мы приехали в 21:45, осмотр, медицинские манипуляции получили в 03:00 ночи! Почему нельзя организовать работу медицинского персонала, чтобы такой очереди не существовало?» возмутились тюменцы.

По словам очевидцев, очереди в инфекционной больнице наблюдаются уже несколько дней.

«Тоже вчера там были. Приехали в больницу, очередь была огромной. Много людей с детьми маленькими, на улице только одна лавочка и деток родители держали на руках. Люди, стоявшие в очереди на улице, сказали, что уже час — два ждут приема, но даже не продвинулись к входной двери больницы», отметила Ксения В.

Отметим, с начала эпидсезона в Тюменской области жертвами лесных кровососов уже стали более 11 тысяч жителей региона, в числе пострадавших 2,4 тысячи детей. Выявлено 7 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 8 случаев заболевания клещевым боррелиозом.

#Новости#Клещи#Больница#Очереди#Валентина Бурнашева#Общество
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