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Неадекватный мужчина в экопарке, очереди в инфекционной больнице, нехватка работников

13 июня 18:26
Фото: 1Mi
В областной столице горожане заметили извращенца в экопарке «Затюменский». Тюменцы предупреждают, что неадекватный мужчина может объявиться и в других общественных местах.

В тюменском экопарке встретили извращенца

Жители областной столицы предупредили других горожан о мужчине, который занимался самоудовлетворением в экопарке «Затюменский». Неадекватного гражданина заметили между деревьев неподалеку от дороги.

Тюменцы, которые написали о произошедшем в соцсетях, попросили всех быть бдительными. Они предположили, что извращенец может объявиться в других общественных местах города.

Стоит отметить, что в экопарке «Затюменский» часто отдыхают семьями. Это популярное место в областной столице для взрослых и детей.

Недавно другого извращенца заметили у образовательного учреждения. Мужчина занимался самоудовлетворением у лицея № 81, куда он приходил по утрам.

В Тюменской области отмечается нехватка специалистов по благоустройству

В регионе не хватает работников, занимающихся благоустройством общественных мест. На сегодняшний день работодатели ищут более 2,5 тысяч таких специалистов. Об этом «Нашему городу» рассказали в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.

Как правило, такая работа является временной, а платят в этой сфере от 15 до 30 тысяч рублей. Работники обычно занимаются уборкой мусора, скосом сорняков, уходом за клумбами. Работодатели на такие вакансии не требуют образования и трудового стажа.

Между тем, в Тюменской области существует дефицит разнорабочих и подсобных рабочих. Остаются открытыми 940 и 1800 вакантных мест.

Тюменцы простояли в очереди в больницу более 5 часов

Жители областной столицы рассказали в социальных сетях о длинных очередях в ОИКБ « Инфекционная больница». Авторы поста приехали в медицинское учреждение, чтобы получить помощь после присасывания клеща.

По словам тюменцев, в больницу они приехали в 21:45, а провести необходимые манипуляции им смогли к 3:00. Горожане возмутились организацией работы.

В комментариях отметили, что такая ситуация наблюдается в медучреждении на протяжение нескольких дней. Некоторые горожане рассказывают, что очереди растянулись от кабинетов до улицы. За час тюменцы даже не смогли подойти ко входной двери.

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