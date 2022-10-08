Двадцатилетние жители Тюмени на Lada нарушают ПДД более 100 раз

Пятого октября стало известно, что сотрудники ДПС задержали водителя Lada 21101. В машине находился 26-летний тюменец, который 140 раз нарушил ПДД. Машину автовладельца эвакуировали.
Седьмого октября был остановлен 23-летний тюменец на Lada 2105. Он 116 раз нарушил ПДД, его смогли вычислить специалисты ЦАФАП. Более того, молодой человек не имел прав, а номера транспортного средства были архивными.
До этого «рекордное» число штрафов было зарегистрировано на Мерседесе, который принадлежал 27-летнему жителю областной столицы. Он нарушил ПДД «только» 72 раза за последний год. В ноябре прошлого года задержали «гонщика» на Audi, 25-летний тюменец нарушил правила движения 65 раз.
Стоит отметить, что на улицах Тюмени всё ещё можно встретить отечественные машины, которые ездят без номеров и игнорируют самые простые правила. Их выявлением занимаются специалисты ЦАФАП.