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Двадцатилетние жители Тюмени на Lada нарушают ПДД более 100 раз

8 октября 03:02
Фото: 1Mi
В Тюмени сотрудники ГИБДД стали чаще выявлять водителей, которые более 100 раз нарушили правила движения. При этом отмечается, что нарушители ездят на автомобилях Lada. Чаще всего молодые люди превышают скорость.
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Арест

Пятого октября стало известно, что сотрудники ДПС задержали водителя Lada 21101. В машине находился 26-летний тюменец, который 140 раз нарушил ПДД. Машину автовладельца эвакуировали.

Седьмого октября был остановлен 23-летний тюменец на Lada 2105. Он 116 раз нарушил ПДД, его смогли вычислить специалисты ЦАФАП. Более того, молодой человек не имел прав, а номера транспортного средства были архивными.

До этого «рекордное» число штрафов было зарегистрировано на Мерседесе, который принадлежал 27-летнему жителю областной столицы. Он нарушил ПДД «только» 72 раза за последний год. В ноябре прошлого года задержали «гонщика» на Audi, 25-летний тюменец нарушил правила движения 65 раз.

Стоит отметить, что на улицах Тюмени всё ещё можно встретить отечественные машины, которые ездят без номеров и игнорируют самые простые правила. Их выявлением занимаются специалисты ЦАФАП.

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