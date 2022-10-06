Синяя разметка в Тюмени, пропал 14-летний подросток, взятки на 26 млн рублей

Ишимский межрайонный следственный отдел СКР ищет 14-летнего Павла Белова. 4 октября школьник в четыре часа дня ушел из дома, на данный момент связи с ним нет. Родственники мальчика распространили ориентировку на ребёнка в паблике «Ишим пере Подслушано». В УВМД по Тюменской области «Нашему городу» рассказали, что заявление в полицию от родных пропавшего подростка уже поступило.