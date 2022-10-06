Синяя разметка в Тюмени, пропал 14-летний подросток, взятки на 26 млн рублей

В Тюмени на улице Герцена на проезжую часть нанесли разметку синего цвета.
«По всему миру это давно. Странно, что не знаете»отметил подписчик Л.Ф. в паблике «Тюмень №1».
Стоит отметить, что ранее подобный эксперимент с цветной краской проводили в 2020-м году. Тогда синим пунктиром обозначили платную стоянку у администрации города. Теперь разметка появилась на Герцена, неподалеку от КТЗ «Золотые ворота Сибири».
«Синяя прерывистая линия — граница платного парковочного пространства. В обновленных ГОСТах, кроме знаков, предупреждающих о зоне платной парковки, предусмотрена такая разметка»пояснила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова.
В Тюмени отправили в СИЗО ямальского чиновника за получение крупной взятки.
Суд заключил под стражу директора ГКУ «Дирекции дорожного хозяйства ЯНАО» Игоря Боркуна. Его обвиняют в получение взяток на 26 млн рублей. По данным следствия, он действовал в интересах компании, которая хотела выиграть тендер на госторгах.
Боркун будет находиться в СИЗО до 30 ноября.
В Тюменской области пропал 14-летний подросток. К поискам подключился СК.
Ишимский межрайонный следственный отдел СКР ищет 14-летнего Павла Белова. 4 октября школьник в четыре часа дня ушел из дома, на данный момент связи с ним нет. Родственники мальчика распространили ориентировку на ребёнка в паблике «Ишим пере Подслушано». В УВМД по Тюменской области «Нашему городу» рассказали, что заявление в полицию от родных пропавшего подростка уже поступило.
Рост подростка 160 см, был одет в куртку синего цвета, джинсы черного цвета. На ногах — синие кроссовки. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Павла Белова, просят звонить по телефонам 8 (34551) 5-08-02, 8 (34551) 7-98-02 МО МВД России «Ишимский» или 8-982-977-99-18.