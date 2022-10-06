В Тюменской области пропал 14-летний подросток. К поискам подключился СК

В Тюменской области уже два дня идут поиски 14-летнего Павла Белова. 4 октября школьник в четыре часа дня ушел из дома и после этого перестал выходить на связь. Информацию о пропавшем ребенке опубликовали родственники мальчика в группе «Ишим пере Подслушано».

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