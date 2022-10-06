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В Тюменской области пропал 14-летний подросток. К поискам подключился СК

6 октября 08:09
Фото: Следственное управление Следственного комитета
В Тюменской области уже два дня идут поиски 14-летнего Павла Белова. 4 октября школьник в четыре часа дня ушел из дома и после этого перестал выходить на связь. Информацию о пропавшем ребенке опубликовали родственники мальчика в группе «Ишим пере Подслушано».
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УМВД

По словам родных подростка, когда его видели в последний раз он был одет в куртку синего цвета, джинсы черного цвета. На ногах — синие кроссовки.

«Рост около 160 см; худощавого телосложения», было указано в публикации

В УВМД по Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что заявление в полицию от родных пропавшего подростка уже поступило. На данный момент поисками ребенка занимается Ишимский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области. Организована доследственная проверка.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Павла Белова, просят звонить по телефонам 8 (34551) 5-08-02, 8 (34551) 7-98-02 МО МВД России «Ишимский» или 8-982-977-99-18.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске спасатели нашли заблудившую в лесу 68-летнюю пенсионерку. Женщина отправилась в лес и заплутала.

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