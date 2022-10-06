В Тюменской области пропал 14-летний подросток. К поискам подключился СК

По словам родных подростка, когда его видели в последний раз он был одет в куртку синего цвета, джинсы черного цвета. На ногах — синие кроссовки.
«Рост около 160 см; худощавого телосложения», было указано в публикации
В УВМД по Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что заявление в полицию от родных пропавшего подростка уже поступило. На данный момент поисками ребенка занимается Ишимский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области. Организована доследственная проверка.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Павла Белова, просят звонить по телефонам 8 (34551) 5-08-02, 8 (34551) 7-98-02 МО МВД России «Ишимский» или 8-982-977-99-18.
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