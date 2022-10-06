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В Тюмени отправили в СИЗО ямальского чиновника за получение крупной взятки

6 октября 11:38
Фото: 1Mi
Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел ходатайство следователя о заключении под стражу директора Государственного казенного учреждения «Дирекции дорожного хозяйства ЯНАО» Игоря Боркуна. Мужчина обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Об этом «Нашему городу» сообщили в областной судебной системе.
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ЯНАО

Выяснилось, что с июня по ноябрь 2015 года директор организации получил более 26 миллионов рублей взятки от посредников. Они действовали в интересах компании, которая хотела выиграть тендер на торгах по государственному контракту. Если бы организация выиграла, Боркун мог бы поспособствовать реализации и оплате торга.

Боркун будет находиться в СИЗО до 30 ноября этого года. Постановление пока не вступило в законную силу.

Ранее «Наш город» писал о том, что Виталий Лейкин и Кирилл Стрельцов, коррупционеры по делу АО «Россети Тюмень», останутся в СИЗО еще на месяц — до 2 ноября 2022 года.

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