В Тюмени отправили в СИЗО ямальского чиновника за получение крупной взятки

Выяснилось, что с июня по ноябрь 2015 года директор организации получил более 26 миллионов рублей взятки от посредников. Они действовали в интересах компании, которая хотела выиграть тендер на торгах по государственному контракту. Если бы организация выиграла, Боркун мог бы поспособствовать реализации и оплате торга.
Боркун будет находиться в СИЗО до 30 ноября этого года. Постановление пока не вступило в законную силу.
Ранее «Наш город» писал о том, что Виталий Лейкин и Кирилл Стрельцов, коррупционеры по делу АО «Россети Тюмень», останутся в СИЗО еще на месяц — до 2 ноября 2022 года.