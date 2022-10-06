В Тюмени отправили в СИЗО ямальского чиновника за получение крупной взятки

Выяснилось, что с июня по ноябрь 2015 года директор организации получил более 26 миллионов рублей взятки от посредников. Они действовали в интересах компании, которая хотела выиграть тендер на торгах по государственному контракту. Если бы организация выиграла, Боркун мог бы поспособствовать реализации и оплате торга.