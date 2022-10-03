Тюменцы обсуждают реконструкцию аэропорта Рощино за 8 млрд, продается крупный завод

При этом в 2019 году сообщалось, что на реконструкцию Рощино могут потратить 10 млрд рублей. Ежегодно в аэропорту Рощино обслуживается порядка 2,2 миллионов человек включая регулярные и нерегулярные перевозки. Первый этап работ закончится в 2024 году. К 2025 году завершат строительно-монтажные работы.