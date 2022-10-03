Тюменцы обсуждают реконструкцию аэропорта Рощино за 8 млрд, продается крупный завод

Стало известно, как будет выглядеть аэропорт Рощино после реконструкции.
На эти цели планируется выделить почти 8 млрд рублей. Новое здание для пассажиров будет высотой почти 20 метров, здесь же появятся просторные парковки. Между тем тюменцы больше заинтересовались не внешним видом нового здания аэропорта, а его стоимостью.
«Аэропорт сделать чуть симпатичнее - гораздо нужнее. Подумаешь, что на эти деньги можно помочь всем бездомным и детей из малообеспеченных семей обеспечить образованием»отмечает подписчик паблика «Тюмень №1» Антон В.
При этом в 2019 году сообщалось, что на реконструкцию Рощино могут потратить 10 млрд рублей. Ежегодно в аэропорту Рощино обслуживается порядка 2,2 миллионов человек включая регулярные и нерегулярные перевозки. Первый этап работ закончится в 2024 году. К 2025 году завершат строительно-монтажные работы.
В разных районах Тюменской области на время отключат телевидение.
Телевидение в Тюменской области может работать с перебоями с 4 по 27 октября. Проблемы в телевещании могут наблюдаться в 9 районах региона и связаны с профилактическими работами. Около Тюмени профилактические работы будут идти 17 и 19 октября. В Юргинском районе перебои возможны 27 числа.
В Армизонском районе работы пройдут раньше всего — 4 октября. В Заводоуковске телевещание отключат 13 числа.
Стоит отметить, что профилактика может затронуть вещание «Радио России», «Радио Маяк», «Вести FM», «Дисней».
В Тюмени за 1,2 млрд рублей продают крупный завод ферросплавов.
Сейчас десятки тысяч квадратных метров промышленных объектов пустуют. Ранее цеха принадлежали компании «Сибкомплектмонтажналадка», но она обанкротилась.
Производственные здания (около 22 600 квадратных метров) расположены на улице Раневской, 20. Об этом сообщается на сайте риэлтерской компании «Этажи». Предполагалось, что новое производство откроется здесь в 2024 году.
На территории предприятия расположены административно-производственные строения, «инженерное сооружение СЛИП» площадью почти 6,5 тысяч кв. м., котельная, склад, трансформаторная подстанция. Стоит отметить, что данный завод — это самое дорогое нежилое помещение на данный момент. В областной столице на 30 лет Победы, д. 64, продают офисный центр на 17 тысяч квадратных метров. Его стоимость около 900 млн рублей.