Стало известно, как будет выглядеть аэропорт Рощино после реконструкции

Работы завершат до 31 октября 2026 года. На них выделили 8 миллиардов рублей.
Известно, что работы будут выполнены в три этапа. До конца зимы следующего года завершат демонтаж зданий, вынос инженерных сетей из зоны строительства. До конца июня 2024 года закончат работы по первому подготовительному этапу аэровокзального комплекса.
К 2025 году завершат строительно-монтажные работы.
Подрядчик, на котором будет лежать реализация проекта будет определен 2 ноября этого года.
В 2021 году в аэропорту Рощино обслужили порядка 2,2 миллионов человек включая регулярные и нерегулярные перевозки. Кроме того, прибыли и отправили 3,1 тонн груза, включая регулярные и нерегулярные перевозки.
Ранее «Наш город» писал о том, что около Тюмени в поселке Комарово оборудуют новый выезд.