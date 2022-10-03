nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Стало известно, как будет выглядеть аэропорт Рощино после реконструкции

3 октября 11:04
Фото: Департамент экономики ТО
В Тюменской области запланирована реконструкция автовокзального комплекса международных/внутренних воздушных линий международного аэропорта «Рощино». Недавно стало известно как будет выглядеть аэропорт после обновления. Об этом сообщили в пресс-службе департамента экономики Тюменской области.

Работы завершат до 31 октября 2026 года. На них выделили 8 миллиардов рублей.

Известно, что работы будут выполнены в три этапа. До конца зимы следующего года завершат демонтаж зданий, вынос инженерных сетей из зоны строительства. До конца июня 2024 года закончат работы по первому подготовительному этапу аэровокзального комплекса.

К 2025 году завершат строительно-монтажные работы.

Подрядчик, на котором будет лежать реализация проекта будет определен 2 ноября этого года.

В 2021 году в аэропорту Рощино обслужили порядка 2,2 миллионов человек включая регулярные и нерегулярные перевозки. Кроме того, прибыли и отправили 3,1 тонн груза, включая регулярные и нерегулярные перевозки.

Ранее «Наш город» писал о том, что около Тюмени в поселке Комарово оборудуют новый выезд.

Материалы по теме
В тюменском Рощино запретов на вылет мужчин за границу нетВ аэропорту Рощино отменили сразу два рейса
#Новости#Строительство#Аэропорт Рощино#Реконструкция "Рощино"#Тюменская область#Аэропорт Плеханово#Тюмень#Аэропорты#Рощино#Экономика#Реконструкция#Строительный бизнес#Россия#Мелиса Учунджю
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25