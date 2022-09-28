В тюменском Рощино запретов на вылет мужчин за границу нет

«Наш Город» писал, что на минувшей неделе цены на авиабилеты в Турцию и Казахстан побили все рекорды. Стоимость билетов на ближайшие рейсы доходила до 250 тысяч рублей. Для сравнения, летом на эту сумму можно было приобрести путевку в Турцию на 10 дней на семью из трех человек.