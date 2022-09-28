В тюменском Рощино запретов на вылет мужчин за границу нет

«У аэропорта Рощино официально запретов на вылет нет. О работе других служб сказать ничего не можем», пояснили «Нашему Городу» в Рощино.
Также в пресс-службе тюменских воздушных ворот отказались сообщать информацию о том, возникали ли ранее ситуации, когда граждан не выпускали за границу.
Напомним, ранее издание Накануне. Ру сообщило о том, что в Рощино теперь мужчин не выпускают за рубеж без соответствующей справки из военкомата. По данным издания, ограничение не коснулось только рейсов внутри страны.
«Наш Город» писал, что на минувшей неделе цены на авиабилеты в Турцию и Казахстан побили все рекорды. Стоимость билетов на ближайшие рейсы доходила до 250 тысяч рублей. Для сравнения, летом на эту сумму можно было приобрести путевку в Турцию на 10 дней на семью из трех человек.