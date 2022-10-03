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Телевидение в Тюменской области будет работать с перерывами с 4 по 27 октября

3 октября 11:02
Фото: 1Mi
Телевидение в Тюменской области может работать с перебоями с 4 по 27 октября. Перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания будут связаны с профилактическими работами, сообщили в Информационном центре правительства региона.
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Тюмень

«С 4 по 27 октября в отдельных районах Тюменской области будут проводиться профилактические работы на объектах телерадиосети РТРС»,уточнили в Информцентре.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Так, например, в Армизонском районе работы пройдут раньше всего — 4 октября. Перебои могут произойти также в Ялуторовске, Аромашево, Малиновке, Буньково, Упорово, Заводоуковске и других городах региона.

В Тюмени профилактические работы запланированы на 17 (с 4 часов утра до 13 часов по местному времени) и 19 октября (с 6 часов утра до 12 дня). Работы в областной столице коснутся таких программ как РТРС-1, 2, «Радио России», «Радио Маяк», «Вести FM», «Дисней», «Ю», «Суббота». А также возможны сбои в вещании некоторых радиостанций.

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