Телевидение в Тюменской области будет работать с перерывами с 4 по 27 октября

В Тюмени профилактические работы запланированы на 17 (с 4 часов утра до 13 часов по местному времени) и 19 октября (с 6 часов утра до 12 дня). Работы в областной столице коснутся таких программ как РТРС-1, 2, «Радио России», «Радио Маяк», «Вести FM», «Дисней», «Ю», «Суббота». А также возможны сбои в вещании некоторых радиостанций.