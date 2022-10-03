Телевидение в Тюменской области будет работать с перерывами с 4 по 27 октября

«С 4 по 27 октября в отдельных районах Тюменской области будут проводиться профилактические работы на объектах телерадиосети РТРС»,уточнили в Информцентре.
Так, например, в Армизонском районе работы пройдут раньше всего — 4 октября. Перебои могут произойти также в Ялуторовске, Аромашево, Малиновке, Буньково, Упорово, Заводоуковске и других городах региона.
В Тюмени профилактические работы запланированы на 17 (с 4 часов утра до 13 часов по местному времени) и 19 октября (с 6 часов утра до 12 дня). Работы в областной столице коснутся таких программ как РТРС-1, 2, «Радио России», «Радио Маяк», «Вести FM», «Дисней», «Ю», «Суббота». А также возможны сбои в вещании некоторых радиостанций.