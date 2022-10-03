nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени за 1,2 млрд рублей продают крупный завод ферросплавов

3 октября 11:41
Фото: Скрин сайт Этажи
В Тюмени продают завод за 1,2 млрд рублей. Производственные здания (около 22 600 квадратных метров) расположены на улице Раневской, 20. Об этом сообщается на сайте риэлтерской компании «Этажи». Ранее они принадлежали обанкротившейся компании «Сибкомплектмонтажналадка».

Предполагалось, что новое производство откроется здесь в 2024 году.

На территории предприятия расположены административно-производственные строения, «инженерное сооружение СЛИП» площадью почти 6,5 тысяч кв. м., котельная, склад, трансформаторная подстанция.

Стоит отметить, что данный завод — это самое дорогое нежилое помещение на данный момент. В областной столице на 30 лет Победы, д. 64, продают офисный центр на 17 тысяч квадратных метров. Его стоимость около 900 млн рублей.

Две недели назад «Наш город» сообщал, что в областной столице на улице Щербакова, 144, за 68 млн рублей продаётся офисно-торговый центр.

Материалы по теме
В Тюмени компания продает офисно-торговый центр за 68 млн рублей
#Новости#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25