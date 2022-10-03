В Тюмени за 1,2 млрд рублей продают крупный завод ферросплавов

Предполагалось, что новое производство откроется здесь в 2024 году.
На территории предприятия расположены административно-производственные строения, «инженерное сооружение СЛИП» площадью почти 6,5 тысяч кв. м., котельная, склад, трансформаторная подстанция.
Стоит отметить, что данный завод — это самое дорогое нежилое помещение на данный момент. В областной столице на 30 лет Победы, д. 64, продают офисный центр на 17 тысяч квадратных метров. Его стоимость около 900 млн рублей.
Две недели назад «Наш город» сообщал, что в областной столице на улице Щербакова, 144, за 68 млн рублей продаётся офисно-торговый центр.