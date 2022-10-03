Под Тюменью погиб пешеход из-за отсутствия световозвращающих элементов на одежде

«Автомобиль „Лада Веста“ сбил пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении с другими транспортными средствами. В темное время суток на одежде мужчины не было световозвращающих элементов. Пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми повреждениями, он скончался уже в медучреждении»,заявили в ГИБДД по Тюменской области.