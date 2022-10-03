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Под Тюменью погиб пешеход из-за отсутствия световозвращающих элементов на одежде

3 октября 06:03
Фото: ГИБДД по Тюменской области
Место происшествия.
На дорогах Тюменской области за минувшие выходные произошло 8 ДТП, в которых 1 человек погиб, еще 10 человек получили травмы. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Сюжет
Тюмень

2 октября около 8 часов вечера на автодороге Исетское-Упорово произошло ДТП, в результате которого погиб мужчина примерно 50-60 лет.

Пешеход скончался в больнице из-за полученных травм.
Фото: ГИБДД по Тюменской области

«Автомобиль „Лада Веста“ сбил пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении с другими транспортными средствами. В темное время суток на одежде мужчины не было световозвращающих элементов. Пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми повреждениями, он скончался уже в медучреждении»,заявили в ГИБДД по Тюменской области.

Установить личность погибшего пока не удалось. За рулем «Весты» находился 29-летний водитель. В момент аварии он был трезв. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия еще выясняются.

В ДТП на трассе Тюмень — Омск водитель скончался, выехав на встречку
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Накануне произошла еще одна трагедия, но на трассе Тюмень-Омск. Водитель на автомобиле «Ниссан Марч» ехал со стороны Тюмени. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком ДАФ. От полученных травм мужчина, управлявший «Ниссаном», скончался.

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