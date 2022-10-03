Под Тюменью погиб пешеход из-за отсутствия световозвращающих элементов на одежде

2 октября около 8 часов вечера на автодороге Исетское-Упорово произошло ДТП, в результате которого погиб мужчина примерно 50-60 лет.
«Автомобиль „Лада Веста“ сбил пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении с другими транспортными средствами. В темное время суток на одежде мужчины не было световозвращающих элементов. Пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми повреждениями, он скончался уже в медучреждении»,заявили в ГИБДД по Тюменской области.
Установить личность погибшего пока не удалось. За рулем «Весты» находился 29-летний водитель. В момент аварии он был трезв. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия еще выясняются.
Накануне произошла еще одна трагедия, но на трассе Тюмень-Омск. Водитель на автомобиле «Ниссан Марч» ехал со стороны Тюмени. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком ДАФ. От полученных травм мужчина, управлявший «Ниссаном», скончался.