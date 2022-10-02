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«С военкоматами у нас что-то не то»: Александр Ремезков о работе комиссариатов

2 октября 11:37
Фото: «НашГород»
Частичная мобилизация, объявленная в России 21 сентября, продемонстрировала неготовность военкоматов к чрезвычайным ситуациям. Об этом заявил на встрече с избирателями в Тюмени депутат Государственной думы РФ от Курганской, Омской и Тюменской областей Александр Ремезков.

По словам первого заместителя председателя Комитета по бюджету и налогам, сегодня военные комиссариаты не располагают полноценными базами данным военнообязанных граждан. В них содержится недостоверная и искаженная информация. Кроме того, состояние носителей информации также оставляет желать лучшего, отметил Ремезков.

«Министерству обороны сейчас не до военкоматов. У него есть более приоритетные задачи и передовые позиции — вооружение и системы управления. Потому что сейчас получается так, что на территории Донбасса Росгвардия, Минобороны, народная полиция работают отдельно друг от друга — воюют самостоятельно. Но рано или поздно до военкоматов дело тоже дойдет», отметил Ремезков.

Напомним, полторы недели назад, 21 сентября, в России началась частичная мобилизация. Несмотря на то, что президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу неоднократно подчеркивали, что призыву будут подлежать граждане, находящиеся в запасе, имеющие боевой опыт и нужную военно-учетную специальность, военные комиссариаты допустили не раз ошибки во время частичной мобилизации.

Только в Тюменской области было подано порядка семи сотен жалоб на неправомерность призыва от мобилизованных тюменцев. В Упоровском районе, к примеру, был зарегистрирован случай, когда в числе мобилизованных добровольцев оказался отец шестерых детей.

На данный момент известно о 200 мобилизованных неправомерно жителях региона, вернувшихся домой.

#Новости#Министерство Обороны#Депутаты#Призывники#Государственная дума#Мобилизация#Военкомат#Тюменская область#Валентина Бурнашева#Политика
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