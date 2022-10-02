«С военкоматами у нас что-то не то»: Александр Ремезков о работе комиссариатов

По словам первого заместителя председателя Комитета по бюджету и налогам, сегодня военные комиссариаты не располагают полноценными базами данным военнообязанных граждан. В них содержится недостоверная и искаженная информация. Кроме того, состояние носителей информации также оставляет желать лучшего, отметил Ремезков.
«Министерству обороны сейчас не до военкоматов. У него есть более приоритетные задачи и передовые позиции — вооружение и системы управления. Потому что сейчас получается так, что на территории Донбасса Росгвардия, Минобороны, народная полиция работают отдельно друг от друга — воюют самостоятельно. Но рано или поздно до военкоматов дело тоже дойдет», отметил Ремезков.
Напомним, полторы недели назад, 21 сентября, в России началась частичная мобилизация. Несмотря на то, что президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу неоднократно подчеркивали, что призыву будут подлежать граждане, находящиеся в запасе, имеющие боевой опыт и нужную военно-учетную специальность, военные комиссариаты допустили не раз ошибки во время частичной мобилизации.
Только в Тюменской области было подано порядка семи сотен жалоб на неправомерность призыва от мобилизованных тюменцев. В Упоровском районе, к примеру, был зарегистрирован случай, когда в числе мобилизованных добровольцев оказался отец шестерых детей.
На данный момент известно о 200 мобилизованных неправомерно жителях региона, вернувшихся домой.