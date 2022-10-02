«С военкоматами у нас что-то не то»: Александр Ремезков о работе комиссариатов

«Министерству обороны сейчас не до военкоматов. У него есть более приоритетные задачи и передовые позиции — вооружение и системы управления. Потому что сейчас получается так, что на территории Донбасса Росгвардия, Минобороны, народная полиция работают отдельно друг от друга — воюют самостоятельно. Но рано или поздно до военкоматов дело тоже дойдет», отметил Ремезков.