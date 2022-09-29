Торфяной пожар в Армизонском районе до сих пор не потушили

В Армизонском районе продолжается борьба с торфяным пожаром. В ближайшее время в муниципалитет прибудет перекачивающая насосная станция, с помощью которой из соседнего озера воду доставят на торфяной пожар для его тушения.

Как рассказали «Нашему Городу» в администрации Армизонского района, на данный момент угроза распространения пожара на жилые дома находящиеся вблизи отсутствует. «В начале сентября были проведены работы по выемке грунта шириной и глубиной от 1 до 2 метров. Данная работа проводилась с целью препятствия распространения торфяного пожара», отметили в администрации. Торфяной пожар в Армизонском районе действует с мая этого года. Из-за грунта, тлеющего на глубине двух метров, жителям села Армизонское приходится мучиться от запаха дыма. Ранее селяне жаловались на запах гари в социальных сетях.