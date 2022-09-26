В трагическом ДТП на тюменской трассе погиб ветеран спецназа

«Сегодня ночью трагически погиб наш братишка Иван Пирогов (12 ОСПН „Урал“ Н.Тагил). Разбился на мотоцикле. Ваня как гонял, так и жил — всегда на полную. Светлая тебе память!» пишут товарищи Ивана на странице сообщества «Совет ветеранов Спецназа и Разведки».
Напомним, о трагедии стало известно сегодня утром. По данным областной Госавтоинспекции, мотоцикл «Ямаха» под управлением 40-летнего водителя въехал в бетонный блок в месте проведения дорожных работ. Предварительно, причиной ДТП стало то, что байкер не выбрал безопасную скорость и не учел видимость на дороге.
«Нашему городу» в управлении ГИБДД по Тюменской области также сообщили, что минувшей ночью произошла только одна авария с участием мотоцикла.