В трагическом ДТП на тюменской трассе погиб ветеран спецназа

Напомним, о трагедии стало известно сегодня утром. По данным областной Госавтоинспекции, мотоцикл «Ямаха» под управлением 40-летнего водителя въехал в бетонный блок в месте проведения дорожных работ. Предварительно, причиной ДТП стало то, что байкер не выбрал безопасную скорость и не учел видимость на дороге.