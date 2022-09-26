nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В трагическом ДТП на тюменской трассе погиб ветеран спецназа

26 сентября 07:44
Фото: группа ВК "Совет ветеранов Спецназа и Разведки"
Стала известна личность погибшего мотоциклиста, который попал этой ночью в ДТП на 192-м километре федеральной трассы Курган — Тюмень. Погибшим оказался ветеран разведки Иван Пирогов. Информация об этом появилась на официальной странице ВКонтакте сообщества «Совет ветеранов Спецназа и Разведки».

«Сегодня ночью трагически погиб наш братишка Иван Пирогов (12 ОСПН „Урал“ Н.Тагил). Разбился на мотоцикле. Ваня как гонял, так и жил — всегда на полную. Светлая тебе память!» пишут товарищи Ивана на странице сообщества «Совет ветеранов Спецназа и Разведки».

Напомним, о трагедии стало известно сегодня утром. По данным областной Госавтоинспекции, мотоцикл «Ямаха» под управлением 40-летнего водителя въехал в бетонный блок в месте проведения дорожных работ. Предварительно, причиной ДТП стало то, что байкер не выбрал безопасную скорость и не учел видимость на дороге.

Фото: Управление ГИБДД по Тюменской области

«Нашему городу» в управлении ГИБДД по Тюменской области также сообщили, что минувшей ночью произошла только одна авария с участием мотоцикла.

Материалы по теме
На тюменской автодороге разбился 15-летний мотоциклистВ ДТП в Зареке пострадала женщинаВ ДТП под Тюменью погиб мотоциклист
#Новости#Трасса#ДТП#Погибшие#ГИБДД#Мотоциклы#Трасса Курган-Тюмень#Федеральная трасса#Тюменская область#Жертвы ДТП#Юлия Николаева#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25