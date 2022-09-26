В пожаре под Тюменью погиб человек

Вчера в 21:13 на пульт МЧС поступило сообщение о возгорании в районе поселка Винзили. По сообщению очевидца, там загорелась хозяйственная постройка, но позже огонь перекинулся на жилой дом. В результате пожара один человек погиб.

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