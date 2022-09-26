В пожаре под Тюменью погиб человек

В МЧС «Нашему городу» сообщили, что в воскресенье загорелась хозяйственная постройка на улице Совхозной села Аманадское.
Пока сотрудники спасательной службы мчались на место происшествия, огонь успел окутать и жилой дом. Общая площадь территории, охваченной огнем, составила 115 квадратных метров.
В результате пожара погиб один человек. Причины возгорания пока не установлены. В тушении пожара были задействованы 12 человек и 6 единиц техники.
Ранее «Наш город» рассказывал еще об одном воскресном пожар. Около шести часов утра огонь разбушевался в одной из квартир 14-этажного дома на улице Широтной, 168