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В пожаре под Тюменью погиб человек

26 сентября 06:32
Фото: 1Mi
Вчера в 21:13 на пульт МЧС поступило сообщение о возгорании в районе поселка Винзили. По сообщению очевидца, там загорелась хозяйственная постройка, но позже огонь перекинулся на жилой дом. В результате пожара один человек погиб.

В МЧС «Нашему городу» сообщили, что в воскресенье загорелась хозяйственная постройка на улице Совхозной села Аманадское.

Пока сотрудники спасательной службы мчались на место происшествия, огонь успел окутать и жилой дом. Общая площадь территории, охваченной огнем, составила 115 квадратных метров.

В результате пожара погиб один человек. Причины возгорания пока не установлены. В тушении пожара были задействованы 12 человек и 6 единиц техники.

Ранее «Наш город» рассказывал еще об одном воскресном пожар. Около шести часов утра огонь разбушевался в одной из квартир 14-этажного дома на улице Широтной, 168

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