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Стали известны подробности аварии с участием грузовика и Lada

24 сентября 13:12
Фото: 1Mi
Тюменские медики рассказали о состоянии пострадавших в сегодняшней аварии на дорожной развязке Мельникайте — 30 лет Победы. Напомним, сегодня днем здесь столкнулись грузовик и легковушка отечественного производства. От удара легковой автомобиль врезался в дорожное ограждение.
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Тюмень

В департаменте здравоохранения Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что вызов в скорую помощь поступил в 11:49. В 12:00 медики прибыли на место происшествия.

«Помощь понадобилась двум пациентам. Один из них от госпитализации отказался. Второго доставили в приемное отделение Областной клинической больницы № 2. После осмотра его перевели на амбулаторное лечение. Диагноз — ушиб», рассказали в депздраве.

Между тем в сети появилось видео с камер наблюдения, на которых видно, что водитель легкового автомобиля попытался обогнать едущую иномарку. Но в итоге не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик.

#Новости#Скорая помощь#Тюмень#ДТП#ПДД#Аварии#Безопасность на дорогах#Жертвы ДТП#Валентина Бурнашева#Общество
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