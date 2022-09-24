Стали известны подробности аварии с участием грузовика и Lada

В департаменте здравоохранения Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что вызов в скорую помощь поступил в 11:49. В 12:00 медики прибыли на место происшествия.
«Помощь понадобилась двум пациентам. Один из них от госпитализации отказался. Второго доставили в приемное отделение Областной клинической больницы № 2. После осмотра его перевели на амбулаторное лечение. Диагноз — ушиб», рассказали в депздраве.
Между тем в сети появилось видео с камер наблюдения, на которых видно, что водитель легкового автомобиля попытался обогнать едущую иномарку. Но в итоге не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик.