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«Угрожал ножом отрезать голову и пинал лежачего»: в ЖК «Новоантипинский» пугают людей

22 сентября 06:28
В редакцию «Нашего города» обратилась тюменка, которая недовольна работой органов власти. По ее словам, в районе Антипино неизвестная группа лиц избивают людей, ходят по улицам с ножами.
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Тюмень

Вчера в жилом комплексе «Новоантипинский» между домами на улице Беловежской, 7 корпус 2 и 13, корпус 1 произошел инцидент.

«Мужчина избил другого и угрожал ножом, после этого нож сломал и выбросил в траву. Остальные то смеялись, то поддерживали его, но видно, что мужчина в синей куртке их слушается. Авторитетные люди для него», рассказала женщина.

Кроме того, тюменка отмечает, что неоднократно жаловалась в полицию и участковому. Реакции не последовало.

«Наш город» связался с пресс-службой УМВД по Тюменской области.

«Любые сообщения устанавливаются в определенном порядке. По ним принимаются законные решения. Мы проверим информацию, после того, как к нам обратятся», прокомментировал начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников.

Ранее «Наш город» писал о том, что в тюменском селе три девочки жестоко избили мужчину.

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