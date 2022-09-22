«Угрожал ножом отрезать голову и пинал лежачего»: в ЖК «Новоантипинский» пугают людей

Вчера в жилом комплексе «Новоантипинский» между домами на улице Беловежской, 7 корпус 2 и 13, корпус 1 произошел инцидент.
«Мужчина избил другого и угрожал ножом, после этого нож сломал и выбросил в траву. Остальные то смеялись, то поддерживали его, но видно, что мужчина в синей куртке их слушается. Авторитетные люди для него», рассказала женщина.
Кроме того, тюменка отмечает, что неоднократно жаловалась в полицию и участковому. Реакции не последовало.
«Наш город» связался с пресс-службой УМВД по Тюменской области.
«Любые сообщения устанавливаются в определенном порядке. По ним принимаются законные решения. Мы проверим информацию, после того, как к нам обратятся», прокомментировал начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников.
Ранее «Наш город» писал о том, что в тюменском селе три девочки жестоко избили мужчину.