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Тюменские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 36-летнего строителя

12 сентября 10:39
Фото: 1Mi
9-го сентября на строительной площадке на улице Александра Пушкина с высоты 16-го этажа сорвался строитель, который попытался отцепить крюк крана. Врачи констатировали смерть пострадавшего. А в СУ СКР по Тюменской области по данному факту возбудили уголовное дело. К расследованию происшествия присоединится и ГИТ.

Врачи были бессильны

В департаменте здравоохранения тюменской области «Нашему городу» сообщили, что вызов в дежурную часть поступил в 16:35, на стройплощадке в районе ЖК Ново-Комарово, бригада скорой помощи оказалась в 16:51.

Фото: 1МI

«По прибытию констатировали смерть», подтвердили информацию в областном департаменте здравоохранения.

Уголовное дело

На место происшествия в тот день прибыли и следователи, которые усмотрели в произошедшем признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее смерть человека.

Фото: 1MI

А потому в органами СК России по Тюменской области было возбуждено уголовное дело.

Кто не уследил за безопасностью

На строительной площадке, где произошла трагедия, работы ведет компания «Техстрой», но в день происшествия там работали сотрудники подрядчика — ИП Денисов Александр Владимирович, где и числился погибший мужчина.

Мы попытались связаться с предпринимателем, но на наши звонки никто не отвечал.

«Техстрой нам сразу все необходимые документы предоставил, а от ИП нам не поступало извещения о несчастном случае. По сей день предприниматель не направил нам соответсвующие бумаги», сообщил «Нашему городу» Владимир Ташлыков, заместитель руководителя Государственной инспекции труда (по охране труда).

Сейчас трудовая инспекция будет проводить свое расследование этого несчастного случая. Если владелец ИП не пойдет навстречу и не станет сотрудничать, сотрудникам ведомства это не помешает составить заключение и направить его в суд. Однако в этом случае, санкция для руководителя предприятия будет более серьезной.

Также в трудовой инспекции сообщили, что 9-го сентября рабочий пытался отцепить крюк грузоподъемного крана, после чего оступился и упал с высоты 16-го этажа.

Фото: 1МI

14 падений за 8 месяцев

Падение с высоты — одна из самых распространенных причин трагических происшествий на тюменских стройплощадках. В Государственной инспекции труда по Тюменской области сообщили, что по этой причине за 8 месяцев текущего года было проведено больше всего расследований.

В этом году зарегистрировано 14 таких случаев. В 9 из них пострадавшие получили тяжелые травмы, один случай — групповой. А для 4 строителей падение закончилось летальным исходом.

Напомним, что статья, по которой завели дело следователи, предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности.

Что скажут коллеги

Сотрудники тюменских компаний и предприятий, оказывающих услуги по строительству, признаются, что ни один работодатель не соблюдает все условия, необходимые для обеспечения безопасности на площадке.

Фото: 1МI

«Так как мы имеем соответсвующее образование, то знаем, что да как должно быть организовано. А у нас бывает такое, что и каску не выдают и страховочного пояса на площадке не окажется. Но за отказ от работы грозят увольнением, поэтому приходится так работать», признается работник крупной тюменской организации.

Но часто и сами строители отказываются надевать необходимые средства, обеспечивающие их безопасность. Человек, работающий на крыше без каски и пояса, обычно говорит, что ему работать в «обмундировании» — неудобно.

«Тут всегда сложно разобраться кто прав, кто виноват. Одни коллеги всегда строго следуют правилам, надевая всю возможную защиту, а другие к безопасности относятся на отвяжись, после чего иногда получают нагоняи от начальства. Но в обстоятельствах пусть разбираются соответсвующие органы. Человека этими размышлениями не вернешь», говорит другой тюменский строитель.

Ранее «Наш город» рассказывал об обстоятельствах гибели тюменской крановщицы, за которую позже заступились коллеги, также заявившие о регулярных нарушениях требований безопасности на рабочих местах. Она работала в территориальной фирме АО «Мостострой -11».

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