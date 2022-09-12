Тюменские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 36-летнего строителя

«Так как мы имеем соответсвующее образование, то знаем, что да как должно быть организовано. А у нас бывает такое, что и каску не выдают и страховочного пояса на площадке не окажется. Но за отказ от работы грозят увольнением, поэтому приходится так работать», признается работник крупной тюменской организации.