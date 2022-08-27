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В Тюмени школьницы избили мужчину, хлеб на полу, разгромили шахматный клуб

27 августа 18:59
Фото: 1Mi
Трех тюменских школьниц обвиняют в избиении мужчины. Известно, что инцидент произошел на железнодорожной станции. Мужчина оказался в реанимации, а одной из школьниц сейчас избирают меру пресечения.
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Тюмень

Три школьницы избили тюменца на вокзале

Как рассказали «Нашему городу» в региональном Следственном комитете, одну из подозреваемых 2007 года рождения задержали. В органах выбирают меру пресечения.

Известно, что на станции Вагай между тремя школьницами и мужчиной возник конфликт. Подростки избили тюменца. Пострадавший оказался в реанимации, после чего его перевели в профильное отделение.

В результате было заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ответственность по данной статье наступает с 14 лет. Как правило, в таких случаях грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Тюменский хлебокомбинат хранил продукцию на полу

Уже второй скандал с антисанитарией произошел в городе. В этот раз в социальных сетях появились кадры, на которых запечатлены условия хранения хлеба от комбината «Абсолют»

Остывающие булки-кирпичики остались лежать на полу, застеленном бумагой. Такое отношение к производству продуктов питания возмутило тюменцев. В комментариях горожане предлагают переходить на домашний хлеб.

Стоит отметить, что ранее произошел похожий случай. В одной из пекарен областной столице тоже оставляли хлеб остывать на полу.

В Тюмени разгромили шахматный клуб

Со вчерашнего дня в областной столице временно приостановил работу шахматный клуб. Как выяснилось, павильон на Цветном бульваре разгромили неизвестные.

Фотографии с места событий публиковали тюменца в социальных сетях. На кадрах видно разбитое стекло.

Павильон заработал в областной столице с наступлением лета. Любой желающий мог прийти на Цветной бульвар и поиграть в шахматы. Для начинающих даже организовали обучение.

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