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Тюменский хлебокомбинат обвинили в антисанитарии

27 августа 07:35
Фото: 1Mi
Тюменский хлебокомбинат «Абсолют» обвинили в нарушении санитарных правил. Очевидцы сфотографировали процесс охлаждения хлеба после его выпечки. Булки-кирпичики работники предприятия выкладывали прямо на пол, застеленный предварительно бумагой.

«Все еще покупаете хлеб торговой марки „Абсолют“? Тогда мы вам покажем, что происходит на хлебокомбинате, находящемся по Старотобольскому тракту. Приятного аппетита, товарищи!», написал автор фотографии, опубликованной в социальных сетях.

Тюменцев такая антисанитария возмутила. Горожане отметили, что на производстве санитарные нормы должны соблюдаться, а контролировать их исполнение должны специалисты Роспотребнадзора.

«Почему хлеб на полу? Были постоянными покупателями „Абсолют“. Были - уже нет! Может, вообще отказаться от хлеба? А от такого - так точно! Все переходим на домашний хлеб», отметили горожане.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени стали свидетелями аналогичного процесса охлаждения выпечки на полу в одной из тюменских пекарен. Там свежеиспеченная выпечка остывала на полу в коридоре заведения.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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