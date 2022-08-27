Тюменский хлебокомбинат обвинили в антисанитарии

«Все еще покупаете хлеб торговой марки „Абсолют“? Тогда мы вам покажем, что происходит на хлебокомбинате, находящемся по Старотобольскому тракту. Приятного аппетита, товарищи!», написал автор фотографии, опубликованной в социальных сетях.
Тюменцев такая антисанитария возмутила. Горожане отметили, что на производстве санитарные нормы должны соблюдаться, а контролировать их исполнение должны специалисты Роспотребнадзора.
«Почему хлеб на полу? Были постоянными покупателями „Абсолют“. Были - уже нет! Может, вообще отказаться от хлеба? А от такого - так точно! Все переходим на домашний хлеб», отметили горожане.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени стали свидетелями аналогичного процесса охлаждения выпечки на полу в одной из тюменских пекарен. Там свежеиспеченная выпечка остывала на полу в коридоре заведения.