Девочку-подростка, избившую мужчину на вокзале, задержали

Напомним, инцидент произошел около двенадцати часов ночи в здании вокзала станции Вагай. Три девочки-подростка в ходе ссоры избили мужчину 1986 года рождения. Пострадавший был доставлен в реанимацию Омутинской больницы. На данный момент он переведен в профильное отделение и продолжает лечение.