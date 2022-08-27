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Девочку-подростка, избившую мужчину на вокзале, задержали

27 августа 10:08
Фото: 1Mi
Следователи задержали одну из участниц конфликта, произошедшего неделю назад на железнодорожном вокзале станции Вагай. Как сообщили «Нашему Городу» в следственном комитете, на данный момент в отношении девушки 2007 года рождения решается вопрос о выборе меры пресечения.

Напомним, инцидент произошел около двенадцати часов ночи в здании вокзала станции Вагай. Три девочки-подростка в ходе ссоры избили мужчину 1986 года рождения. Пострадавший был доставлен в реанимацию Омутинской больницы. На данный момент он переведен в профильное отделение и продолжает лечение.

По факту избиения заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Наказание предусматривает лишение свободы до 8 лет. Уголовная ответственность по данной статье наступает с 14-летнего возраста.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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