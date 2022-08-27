В Тюмени неизвестные разгромили летний шахматный клуб

Администрация летней шахматной школы повесила объявление о том, что с 26 августа спортивная площадка не работает по техническим причинам.
Отметим, шахматный павильон начал работу на Цветном бульваре в начале лета. Здесь желающие могли бесплатно играть в шахматы. Кроме того, было организовано обучение для начинающих шахматистов.
Ранее «Наш Город» писал, что на Лесобазе молодежь организовала в районе переправы площадку для тренировок по боксу. Правда, местных жителей открывшийся «бойцовский клуб» возмутил.