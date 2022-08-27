nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени неизвестные разгромили летний шахматный клуб

27 августа 11:01
Фото: Информационный центр Правительства ТО
В Тюмени неизвестные разгромили летний бесплатный шахматный клуб, расположенный на Цветном бульваре. Фотографии разбитых стекол на двери павильона тюменцы опубликовали в сообществе ЧС Тюмень.

Администрация летней шахматной школы повесила объявление о том, что с 26 августа спортивная площадка не работает по техническим причинам.

Отметим, шахматный павильон начал работу на Цветном бульваре в начале лета. Здесь желающие могли бесплатно играть в шахматы. Кроме того, было организовано обучение для начинающих шахматистов.

Ранее «Наш Город» писал, что на Лесобазе молодежь организовала в районе переправы площадку для тренировок по боксу. Правда, местных жителей открывшийся «бойцовский клуб» возмутил.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25